Los ejercicios que debes hacer después de los 50 años para tener el abdomen fuerte como un roble

Si atravesaste la barrera de los 50 años y buscas tener un abdomen fuerte, estos son los ejercicios que debes incorporar a tu rutina de entrenamiento

Walter Vasquez
Walter Vasquez
Incorpora estos ejercicios a tu rutina de entrenamiento.

A medida que envejecemos, es más difícil realizar actividad física. Sabemos que después de los 50 años no todos los ejercicios son aptos, ya que hay un mayor riesgo de lesiones. Aunque, también es verdad que existen técnicas infalibles que ayudarán a mantener el cuerpo en forma más allá de la edad. En este caso, te traigo una rutina de entrenamiento para tener el abdomen fuerte como un roble.

Desarrollar un abdomen fuerte es mucho más que una cuestión estética. Un core robusto proporciona estabilidad, mejora la postura, previene lesiones de espalda y optimiza la fuerza en otros movimientos corporales, más todavía en personas que superaron la barrera de las cinco décadas.

ejercicio abdomen
Estos ejercicios permitirán tener un abdomen fuerte.

Si bien los clásicos abdominales son conocidos y parte fundamental de cualquier rutina de entrenamiento, existen ejercicios más completos y funcionales que activan profundamente toda la musculatura abdominal, incluyendo los oblicuos y el transverso del abdomen.

Cuáles son los ejercicios para fortalecer abdomen después de los 50 años

La personal trainer María Amador nos brinda una rutina de entrenamiento ideal para personas mayores de 50 años. La misma se enfoca en la zona abdominal, ayudando no solo a fortalecer, sino también a quemar grasa.

Plancha con toque alterno

El primer ejercicio recomendado por la especialista es una variante de plancha. Para realizarla correctamente, deberás apoyar los antebrazos y las puntas de los pies en el suelo, manteniendo el cuerpo en una línea recta desde la cabeza hasta los talones. Es crucial activar el abdomen y los glúteos para evitar que la cadera se hunda o se eleve demasiado.

Cuando ya estás en esta posición, tendrás que extender una mano hacia delante, mientras el otro brazo queda apoyado. Repetir con la otra mano. Este ejercicio lo debes hacer durante 30 segundos. Puedes reiterar cuatro series.

abdomen ejercicio
Incorpora estos ejercicios a tu rutina de entrenamiento.

Extensión de brazos y piernas con disco

Otro de los movimientos sugeridos por la experta para tener el abdomen firme como un roble consiste en realizar extensiones de brazos y piernas con un disco. Para ello debes colocarte boca arriba y estirar brazos y piernas.

Es un ejercicio duro y efectivo. Para marcar el abdomen, se recomienda realizar tres rondas de 12 repeticiones.

abdomen
Tonifica tu abdomen con estos ejercicios.

Giros rusos

Finalmente, el último ejercicio será giros rusos. Aquí debes hacer torsiones manteniendo el abdomen activo en todo momento. Respecto a la carga, puedes utilizar un disco o mancuerna.

Para hacer el ejercicio deberás sentarte en el piso, extender los pies y llevar el peso a la derecha y luego a la izquierda, manteniendo el abdomen firme.

