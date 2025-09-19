Efemérides: qué pasó un 19 de septiembre y cuáles son los hechos más importantes

Día del Chamamé: en homenaje al músico correntino Mario del Tránsito Cocomarola, que murió un 19 de septiembre de 1974, se recuerda hoy el Día Nacional del Chamamé.

dia del chamame Desde el nacimiento del chamamé, que podemos datar por los años 30, principios del siglo XX, este género popular recorre ríos, atraviesa cuchillas y selvas y así construye su hábitat natural, “la región chamamecera”. Si bien Corrientes es su epicentro, el chamamé se toca también en Misiones, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco y Formosa, Buenos Aires y el sur de Brasil.

Día del Instrumentador Quirúrgico en la Argentina: esta fecha que recuerda el fallecimiento del Dr. Guillermo Bosch Arana, primer médico que incorporó al plantel quirúrgico a los instrumentadores. La misión de estos profesionales es la de asistir, controlar, supervisar, y evaluar, el proceso de atención del paciente desde su ingreso al quirófano hasta su egreso a la sala de recuperación post-anestésica.

Día del Preceptor: cada 19 de septiembre se celebra el Día del Preceptor en Argentina, en reconocimiento a la labor fundamental de estos profesionales en el ámbito educativo. Esta fecha se enmarca dentro de un mes dedicado a la educación, donde se rinde homenaje a todos los actores que participan en la enseñanza, incluidos docentes y auxiliares.

Cuáles son las efemérides de este viernes 19 de septiembre

Cada día tenemos la oportunidad de conmemorar el presente que vivimos y que su paso toma forma en las efemérides que nos marcan hasta la actualidad. Te contamos una por una las de este día:

19 de septiembre de 1972: se envía por primera vez una carta bomba, siendo el objetivo la embajada israelí en Londres, y causando la muerte a uno de sus diplomáticos.

19 de septiembre de 2006: Miguel Etchecolatz es condenado a reclusión perpetua y enviado al penal de Marcos Paz por secuestros, torturas y asesinatos en el marco del operativo que arrasó con una casa en La Plata.

Miguel Etchecolatz El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 1 condenó a Miguel Osvaldo Etchecolatz a pena de prisión perpetua por ser coautor de crímenes de lesa humanidad cometidos contra militantes políticos durante la dictadura cívico militar en el centro clandestino de detención conocido como “Pozo de Arana”.

19 de septiembre de 2015: finaliza su emisión el programa de televisión 'sábado gigante con Don Francisco', en Miami (Estados Unidos), pasando a la historia como el programa de mayor duración en todo el mundo, con 53 años en el aire ininterrumpidamente.

19 de septiembre de 2017: un terremoto de 7,1 grados de magnitud de momento causa 350 muertos en Puebla y localidades de Axochiapan, en el estado mexicano de Morelos, cuando se llevaba a cabo un simulacro de rescate por el sismo que el mismo día de 1985 asoló al estado de Michoacán.

19 de septiembre de 2021: entra en Erupción el volcán de Cumbre Vieja en la isla de La Palma (Islas Canarias, España). Se convertirá en una de las erupciones más largas de los últimos tiempos, destruyendo numerosas viviendas.

19 de septiembre de 2022: en Londres, en la Abadía de Westminster, más de 500 jefes de Estado y dignatarios de todo el mundo asisten al funeral de la Reina de Inglaterra, Isabel II, fallecida el 8 de septiembre de 2022 a la edad de 96 años.