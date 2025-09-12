Efemérides: los acontecimientos más importantes que debes conocer en este 12 de septiembre

Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur: decretado en 2011 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, hoy 13 de septiembre se conmemora una serie de proyectos de cooperación entre países del sur para contribuir a mejorar diversos aspectos. Un ejemplo de cooperación en los últimos años, es, por ejemplo, que Cuba ayudó en la lucha contra el ébola en África Occidental.

Día de la Industria Naval: hoy se celebra en Argentina el Día de la Industria Naval, una fecha que destaca la relevancia de este sector estratégico para el desarrollo del país. Esta conmemoración se remonta a 1961, cuando el gobierno del Presidente Arturo Frondizi implementó un plan revolucionario, a través del Decreto 7.992/61, para la renovación y expansión de la flota mercante y naval argentina, impulsado por el Contraalmirante Horacio Esteverena. Un año más tarde, en 1962, el Poder Ejecutivo Nacional declaró oficialmente el 12 de septiembre como el Día de la Industria Naval, en reconocimiento a este esfuerzo.

Día Internacional de Acción contra la Migraña: este día se celebra para concienciar a la población sobre esta patología incapacitante que afecta a miles de personas en el mundo, caracterizado por dolores de cabeza y cefaleas. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), se cataloga a la migraña entre una de las veinte enfermedades más incapacitantes en todo el mundo.

Día Internacional del Crochet: cada 12 de septiembre se celebra el Día Internacional del Crochet, con la finalidad de homenajear el arte del tejido a mano denominado crochet. Miles de tejedores y tejedoras alrededor del mundo se unen para festejar este día tan especial, mediante diversas actividades de tejido con gancho, creando hermosas piezas de vestir y otros accesorios.

12 de septiembre de 1812: el General José de San Martín contrae matrimonio con María de los Remedios de Escalada.

12 de septiembre de 1944: Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética firman el Protocolo de Londres, en el que se definen las 3 zonas en las que se acordó dividir Alemania al final de la Segunda Guerra Mundial.

12 de septiembre de 1946: encuentran el cadáver de Mussolini, en Pavía (Italia) robado cuatro meses antes.

Mussolini Benito Mussolini fue un político, militar y dictador fascista italiano. Falleció en 1945. La versión generalmente aceptada de los hechos es que Mussolini recibió un disparo de Walter Audisio.

12 de septiembre de 1959: la Unión Soviética lanza la Luna 2, primera sonda en llegar a la superficie lunar.

12 de septiembre de 1986: en el norte de Vietnam mueren 400 personas y resultan heridas más de 2.600 a causa del ciclón Wayne.

12 de septiembre de 1992: Estados Unidos lanza al espacio el transbordador Endeavour, una misión conjunta de la NASA con Japón e Israel para realizar experimentos con seres vivos.

12 de septiembre de 2010: en Copiapó, Chile, se inicia el plan de rescate a 33 mineros en la mina San José.