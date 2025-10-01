El grupo será de la misma forma, ante rivales complicados. Claro, todo tiene que ver con la magnitud del torneo, el más importante del planeta. Tras el debut versus los culés, el recorrido seguirá el jueves contra otra potencia como Sporting de Lisboa de Portugal y cerrará el jueves contra Olimpia de San Juan.

La otra zona está compuesta a Barcelos de España (campeón europeo), San Jorge de Chile (campeón panamericano) y Centro Valenciano de San Juan.

La agenda del Mundial de clubes

-Miércoles:

14:00 B HC SAN JORGE vs MELBOURNE

16:30 A ANDES TALLERES vs FC BARCELONA

19:00 B OC BARCELOS vs CENTRO VALENCIANO

21:30 A SPORTING vs OLIMPIA

-Jueves:

14:00 B HC SAN JORGE vs OC BARCELOS

16:30 B MELBOURNE vs CENTRO VALENCIANO

19:00 A ANDES TALLERES vs SPORTING

21:30 A FC BARCELONA vs OLIMPIA

-Viernes: