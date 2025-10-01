Andes Talleres va por el Mundial de Clubes.

Foto: gentileza Andes Talleres

El Mundial de Clubes de hockey sobre patines se pone en marcha desde este miércoles y la ilusión está en marcha. Es un torneo de extrema dificultad pero nada le quita la esperanza a Andes Talleres. El único representante mendocino levanta el telón este miércoles y sueña con poder estar en la pelea dentro de un grupo complicado.

La primera parada será, ni más ni menos, que ante el gigante Barcelona de España. El duelo será a partir de las 16.30 en el mítico Aldo Cantoni de San Juan, escenario de todos los encuentros del certamen. El objetivo será arrancar lo mejor posible, sabiendo que el rival cuenta con un enorme nivel.

Tamborindegui, figura de Andes Talleres.

El grupo será de la misma forma, ante rivales complicados. Claro, todo tiene que ver con la magnitud del torneo, el más importante del planeta. Tras el debut versus los culés, el recorrido seguirá el jueves contra otra potencia como Sporting de Lisboa de Portugal y cerrará el jueves contra Olimpia de San Juan.

La otra zona está compuesta a Barcelos de España (campeón europeo), San Jorge de Chile (campeón panamericano) y Centro Valenciano de San Juan.

La agenda del Mundial de clubes

-Miércoles:

  • 14:00 B HC SAN JORGE vs MELBOURNE
  • 16:30 A ANDES TALLERES vs FC BARCELONA
  • 19:00 B OC BARCELOS vs CENTRO VALENCIANO
  • 21:30 A SPORTING vs OLIMPIA

-Jueves:

  • 14:00 B HC SAN JORGE vs OC BARCELOS
  • 16:30 B MELBOURNE vs CENTRO VALENCIANO
  • 19:00 A ANDES TALLERES vs SPORTING
  • 21:30 A FC BARCELONA vs OLIMPIA

-Viernes:

  • 14:00 B OC BARCELOS vs MELBOURNE
  • 16:30 A OLIMPIA vs ANDES TALLERES
  • 19:00 A SPORTING vs FC BARCELONA
  • 21:30 B CENTRO VALENCIANO vs HC SAN JORGE

