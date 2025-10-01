El Mundial de Clubes de hockey sobre patines se pone en marcha desde este miércoles y la ilusión está en marcha. Es un torneo de extrema dificultad pero nada le quita la esperanza a Andes Talleres. El único representante mendocino levanta el telón este miércoles y sueña con poder estar en la pelea dentro de un grupo complicado.
Andes Talleres debuta en el Mundial de Clubes de hockey sobre patines
Desde las 16.30 y ante el poderoso Barcelona, Andes Talleres pone en primera el sueño ecuménico. La agenda del Matador.