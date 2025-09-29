lebron-james-los-angeles-lakers2.jpg LeBron James es una bestia en los negocios.

La liga paralela que quiere crear LeBron James

Además de invertir en entretenimiento, restaurantes, equipos de fútbol, béisbol, golf con acciones en PGA y en su marca de tequila Lobos 1707, entre otros tantos negocios, ahora LeBron James está pensando en hacer una liga paralela a la NBA, lo que causa cierto temor en el país del norte.

Con 40 años quiere seguir causando sensación con sus negocios lucrativos y qué mejor idea que invertir en el deporte que ocupa su corazón y que le permitió saltar a la fama. El objetivo es realizar una liga que revolucione la industria y que presente cambios sustanciales y de raíz diferenciandose de la liga más importante del mundo.

El temor está ligado a que los fanáticos pueden llegar a emigrar de la NBA si descubren que hay un producto más entretenido, con otros movimientos de dinero y con talentos que no han participado en la liga oficial.

Para realizarla James se apoyaría una vez más en su socio comercial, Maverick Carter, y la idea es que el formato se organice con una mentalidad más europea que estadounidense.

No se centraría solamente en el básquet masculino ya que buscaría un enfoque de equidad de género donde incorporaría seis equipos de hombres y seis femeninos. Además, sería itinerande, es decir, tendría diferentes lugares de disputa visitando distintas ciudades para que los fanáticos puedan ser parte de los eventos en vivo.

Con 5 millones de dólares como inversión oficial, el lanzamiento estaría planificado para mediados de 2026.

lebron-james-lakers.jpg El basquetbolista quiere tocar el cielo con las manos.

¿Cuánta fortuna tiene LeBron James?

El gigante de la NBA, según The Times of India, acumuló una fortuna estimada de más de 1.1 billones de dólares. Además, hasta mayo de 2025, las estadísticas indican que ha ganado 479 millones de dólares solo teniendo en cuenta sus contratos, es decir, sin tener en cuenta los ingresos recibidos por películas, publicidades y acuerdos comerciales de otro tipo.

James salió campeón de la NBA en cuatro oportunidades, siendo distinguido la misma cantidad de veces como el MVP de las finales y de la temporada; además, ganó tres medallas de oro.