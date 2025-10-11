Inicio Ovación Fútbol Gimnasia y Esgrima
Presente perfecto

Gimnasia y Esgrima abre un fin de semana histórico para el fútbol mendocino

Nuestros equipos se preparan para un sábado y domingo de ensueño: Gimnasia y Esgrima va por el ascenso, habrá clásico, Deportivo Maipú en Reducido y San Martín en el Federal. A disfrutar.

Amadeo Inzirillo
Por Amadeo Inzirillo [email protected]
Romano y Sastre sueñan como todo Gimnasia y Esgrima.

A los que estamos un poco más acá en la línea del tiempo, ver al fútbol mendocino en estado de gracia eran anécdotas de sobremesa. Los mayores, esos que sí vivieron las mieles del éxito, no digo que nos refregaban un pasado inmaculado pero casi. Hoy, el presente tiene mucho para saborear, con un fin de semana que abrirá con Gimnasia y Esgrima y tendrá emociones varias.

Lo que tenemos por delante tiene mucho de histórico, resultados al margen, porque habrá una chance de ascenso, un clásico nuestro en las luces de Primera División y otro par más que la peleará en sus respectivos reducidos. Gimnasia y Esgrima, Independiente Rivadavia, Godoy Cruz, Deportivo Maipú y Atlético Club San Martín forman un menú tan apetecible como tentador.

Nicolas Ferreryra Gimnasia y Esgrima (2)
Gimnasiay Esgrima jugar&aacute; su segunda final consecutiva por el ascenso.

El que levantará el telón será Gimnasia y Esgrima, rememorando aquellas históricas campañas en tiempos de Nacionales. Por delante tiene 90 minutos para llegar al olimpo de la máxima categoría, algo que intentará sellar en el mano a mano contra Deportivo Madryn. Con el Víctor desde el cielo y sus compadres de este lado, el Lobo va por ese anhelo esquivo hace exactamente un año.

Pero por si al combo le faltara, el domingo tendremos un derbi (o clásico o como quieran decirle) entre Independiente Rivadavia y Godoy Cruz. Sí, dos equipos mendocinos en Primera División jugando entre sí a sala llena. Si nos lo hubiesen propuesto hace 15 años, seguramente hubiésemos creído que era joda.

Conferencia de prensa Independiente - Godoy Cruz
Centuri&oacute;n y Poggi palpitaron el cl&aacute;sico en Primer Divisi&oacute;n para el f&uacute;tbol mendocino.

Esa camada que creció viendo a River y Boca en las Copas de Verano hoy tiene al show de Primera División para disfrutar de cerca cada fin de semana. Todo es culpa del Tomba y de la Lepra que hicieron posible lo que creíamos utópico.

A ese mañana no apto para cardíacos tenemos que sumarle al Deportivo Maipú y su comienzo de Reducido más un Atlético Club San Martín que saldó sus deudas y también quiere soñar con un espinoso camino en el Federal A. El Cruzado va contra Estudiantes de Buenos Aires y el Chacarero visita al Sarmiento de La Banda santiagueño. Los dos con desventaja y obligados a ganar.

Si queda algún carácter más disponible, Santino Andino jugará cuartos de final de una Copa del Mundo Sub 20 vestido de argentino, algo que tampoco nos abundó en nuestros años dorados. Por eso, camiseta, colores y pasión al margen, será cuestión de disfrutar de un fin de semana como hace muchísimo no tenemos en el fútbol nuestro. Bienvenido sea.

La agenda del fin de semana de fútbol mendocino

  • Hoy: Gimnasia vs Deportivo Madryn - final por el ascenso desde las 17.
  • Hoy: Argentina Sub 20 con Andino vs México - cuartos de final Mundial de Chile desde las 20 hs.
  • Mañana: Sarmiento de la Banda vs Atlético Club San Martín - Reducido Federal desde las 16 hs.
  • Mañana: Independiente Rivadavia vs Godoy Cruz desde las 17 hs.
  • Mañana: Estudiantes Buenos Aires vs Deportivo Maipú - octavos de final del Reducido Primera Nacional desde las 17.10.

