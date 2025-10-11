Gimnasia y Esgrima abre un fin de semana histórico para el fútbol mendocino

Pero por si al combo le faltara, el domingo tendremos un derbi (o clásico o como quieran decirle) entre Independiente Rivadavia y Godoy Cruz. Sí, dos equipos mendocinos en Primera División jugando entre sí a sala llena. Si nos lo hubiesen propuesto hace 15 años, seguramente hubiésemos creído que era joda.

Conferencia de prensa Independiente - Godoy Cruz Centurión y Poggi palpitaron el clásico en Primer División para el fútbol mendocino.

Esa camada que creció viendo a River y Boca en las Copas de Verano hoy tiene al show de Primera División para disfrutar de cerca cada fin de semana. Todo es culpa del Tomba y de la Lepra que hicieron posible lo que creíamos utópico.

A ese mañana no apto para cardíacos tenemos que sumarle al Deportivo Maipú y su comienzo de Reducido más un Atlético Club San Martín que saldó sus deudas y también quiere soñar con un espinoso camino en el Federal A. El Cruzado va contra Estudiantes de Buenos Aires y el Chacarero visita al Sarmiento de La Banda santiagueño. Los dos con desventaja y obligados a ganar.

Si queda algún carácter más disponible, Santino Andino jugará cuartos de final de una Copa del Mundo Sub 20 vestido de argentino, algo que tampoco nos abundó en nuestros años dorados. Por eso, camiseta, colores y pasión al margen, será cuestión de disfrutar de un fin de semana como hace muchísimo no tenemos en el fútbol nuestro. Bienvenido sea.

La agenda del fin de semana de fútbol mendocino