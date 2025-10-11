Este viernes los hinchas del Deportivo Madryn, rival de Gimnasia y Esgrima, se hicieron notar de diferentes formas pero siempre mostrando su apasionamiento por vivir a pleno la final de este sábado a las 17 en Vicente López, cancha de Platense, donde ambos conjuntos buscan el primer ascenso a la Liga Profesional.
Hinchas del Deportivo Madryn: entre banderazo en Buenos Aires e incendio de micro en Chubut
Con toda la pasión lógica, los hinchas de Deportivo Madryn viven la previa de la final contra Gimnasia y Esgrima de Mendoza de la Primera Nacional