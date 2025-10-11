Hinchas del Deportivo Madryn que viajaban a ver la final de la Primera Nacional contra Gimnasia y Esgrima prendieron fuego un micro que fue retenido por problemas de documentación.

Foto: Gentileza Diario Crónica de Chubut

Este viernes los hinchas del Deportivo Madryn, rival de Gimnasia y Esgrima, se hicieron notar de diferentes formas pero siempre mostrando su apasionamiento por vivir a pleno la final de este sábado a las 17 en Vicente López, cancha de Platense, donde ambos conjuntos buscan el primer ascenso a la Liga Profesional.

Caras contrapuestas y en diferentes lugares se vieron en situaciones relacionadas con la hinchada del Aurinegro chubutense en la previa a la final con Gimnasia y Esgrima. En Buenos Aires hicieron un banderazo, mientras que en Madryn armaron un desmadre con incendio incluido al no permitirle la salida a un micro con destino a Vicente López.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MadrynAhora/status/1976825881961341428&partner=&hide_thread=false

Hinchas de Deportivo Madryn incendiaron un micro

En un control policial realizado a dos de los omnibus que trasladaban a hinchas del Deportivo Madryn desde Trelew para ver la final de la Primera Nacional en Buenos Aires fueron retenidos en la localidad de Arroyo Verde (Biedma, Chubut) pero no pudieron continuar ya que presentaban irregularidades.

Las unidades fueron remitidas a la terminal de Puerto Madryn, sin poder seguir viaje por presuntas irregularidades de los micros. Los fanáticos, que habían pagado 130 mil pesos por este servicio estallaron de bronca, y además de los insultos y empujones, prendieron fuego a uno de los vehículos.

De inmediato trabajó personal de bomberos voluntarios locales y pudieron sofocar las llamas y agentes de Gendarmeria Nacional, para frenar los desmanes en plena terminal.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Primeranaciona/status/1976818651182645518&partner=&hide_thread=false

Banderazo en pleno centro de Buenos Aires

Este viernes por la noche, los hinchas que sí pudieron viajar, ya registraban su llegada, y cientos de simpatizantes del Deportivo Madryn se hicieron notar en la ciudad de Buenos Aires. En puntos como la Avenida Córdoba se unieron varios grupos y realizaron un banderazo, mostrando sus banderas, entonando canciones y prendiendo bengalas y otros elementos pirotécnicos.

