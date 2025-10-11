Caras contrapuestas y en diferentes lugares se vieron en situaciones relacionadas con la hinchada del Aurinegro chubutense en la previa a la final con Gimnasia y Esgrima. En Buenos Aires hicieron un banderazo, mientras que en Madryn armaron un desmadre con incendio incluido al no permitirle la salida a un micro con destino a Vicente López.

Dos de los colectivos que trasladaban a hinchas de Deportivo Madryn hacia Buenos Aires fueron retenidos en Arroyo Verde y enviados hacia la terminal de Madryn, sin poder seguir viaje por presuntas irregularidades. El colectivo había salido de Trelew pero lo enviaron a Puerto… pic.twitter.com/xLhXkUef8w — MadrynAhora (@MadrynAhora) October 11, 2025

Hinchas de Deportivo Madryn incendiaron un micro

En un control policial realizado a dos de los omnibus que trasladaban a hinchas del Deportivo Madryn desde Trelew para ver la final de la Primera Nacional en Buenos Aires fueron retenidos en la localidad de Arroyo Verde (Biedma, Chubut) pero no pudieron continuar ya que presentaban irregularidades.