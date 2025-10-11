Cuando "ponerse la gorra" no es ponerse un sombrero: qué quiere decir esta frase tan usada en Argentina

Qué quiere decir la frase "ponerse la gorra"

_ponerse la gorra (1) Compartimos con todos ustedes el origen de las frases y los dichos más populares de los argentinos: uno de ellos es "ponerse la gorra".

Si hay algo que no nos gusta a los argentinos son las actitudes autoritarias, en especial, cuando provienen de los otros. Por eso, cuando alguien se pone demasiado formal o quiere prohibirnos algo, le pedimos que “no se ponga la gorra”. ¿Qué gorra? ¿De qué estamos hablando?

Es muy sencillo: de la típica gorra de la policía. Como “no seas policía” no quedaba muy bien, los argentinos elegimos la metáfora. Otra variante es decirle a alguien que tiene “la marca de la gorra”, que hace referencia al bronceado de los policías en verano, que, al usar la gorra todo el tiempo, les deja una marca en el medio de la frente.

La expresión puede usarse en ámbitos cotidianos e informales para describir a alguien que vigila o interviene donde no debería, actuando como “policía” del grupo.

El origen de la frase se remonta a la policía argentina de mediados del siglo XX, cuando los oficiales usaban gorras distintivas como parte de su uniforme. Por eso, la gorra se convirtió en un símbolo de autoridad y control.

Así, la frase empezó a aplicarse de manera figurada a cualquier persona que asumiera un rol de vigilante, controlador o delator, incluso fuera del contexto policial.

significado de la frase ponerse la gorra En una serie argentina esta frase tan popular aparece y la explica a la perfección.

Con el tiempo, se incorporó a la cultura popular, el tango y la jerga urbana, manteniendo su connotación de autoridad o “policía del grupo”.

Curiosidades sobre la frase