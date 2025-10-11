El Paso Cristo Redentor se normalizó tras el cruce a Chile de más de 7.000 personas en un día

Hasta las 14.30 sólo había 7 cabinas en el interior del edificio aduanero destinado al control de los autos y otras 5 para los micros. Y desde esa hora se habilitaron otras 6 en el patio mixto, lo que permitió que se descongestionara paulatinamente la larga fila de vehículos.

En ese interín, se registraron algunas peleas con conductores que quisieron "colarse" y el tenso momento no tardó en viralizarse. Así lo mostró un video al que accedió el periodista Miguel Pelaytay, corresponsal de Grupo América en alta montaña.

Embed - Tensión en el paso a Chile por las largas colas de vehículos

En tanto que el Paso Pehuenche se habilitó a las 11 en ambos sentidos luego de las tareas de despeje de las máquinas de Vialidad. Igualmente habrá que estar atentos porque se esperaban nevadas en la zona sur de Malargüe.

La ruta 145 estaba transitable con precaución entre la localidad de Las Loicas y el límite internacional por calzada en reparación y fuertes ráfagas de viento sur en algunos sectores.

Las autoridades del corredor bioceánico recomendaron estar atentos a las redes sociales de los cruces fronterizos a la hora de emprender un viaje a la cordillera. El Paso Cristo Redentor permanece abierto las 24 horas.