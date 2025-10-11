Inicio Sociedad Paso Cristo Redentor
El Paso Cristo Redentor se normalizó tras el cruce a Chile de más de 7.000 personas en un día

El viernes se registraron 6 horas de demora en el complejo Los Libertadores pero este sábado los trámites volvieron a realizarse sin contratiempos

Por UNO
Este sábado se redujo notablemente el tiempo para realizar los trámites en el complejo Los Libertadores, del lado chileno.

Después de una jornada caótica con 6 horas de espera, la situación en el Paso Cristo Redentor se normalizó este sábado a la mañana en el complejo fronterizo Los Libertadores, del lado chileno. Ahora es posible que el problema vuelva a replicarse el domingo cuando miles de mendocinos emprendan su regreso. Todo dependerá de cuándo elijan volver.

Es que la cantidad de personas que egresaron de Mendoza se triplicó en el inicio del fin de semana largo: de un promedio diario de 2.500 se pasó a más de 7.500, según datos de Gendarmería nacional.

Este sábado hubo movimiento normal en el complejo Los Libertadores.

Caos y peleas en el paso a Chile

El mayor inconveniente se registró durante las primeras horas de este viernes porque muchos decidieron emprender ese día el viaje a Chile para aprovechar los precios ventajosos (aunque el cambio ya no sea tan conveniente como en el verano pasado), sobre todo con la cercanía del Día de la Madre.

Hasta las 14.30 sólo había 7 cabinas en el interior del edificio aduanero destinado al control de los autos y otras 5 para los micros. Y desde esa hora se habilitaron otras 6 en el patio mixto, lo que permitió que se descongestionara paulatinamente la larga fila de vehículos.

En ese interín, se registraron algunas peleas con conductores que quisieron "colarse" y el tenso momento no tardó en viralizarse. Así lo mostró un video al que accedió el periodista Miguel Pelaytay, corresponsal de Grupo América en alta montaña.

En tanto que el Paso Pehuenche se habilitó a las 11 en ambos sentidos luego de las tareas de despeje de las máquinas de Vialidad. Igualmente habrá que estar atentos porque se esperaban nevadas en la zona sur de Malargüe.

La ruta 145 estaba transitable con precaución entre la localidad de Las Loicas y el límite internacional por calzada en reparación y fuertes ráfagas de viento sur en algunos sectores.

Las autoridades del corredor bioceánico recomendaron estar atentos a las redes sociales de los cruces fronterizos a la hora de emprender un viaje a la cordillera. El Paso Cristo Redentor permanece abierto las 24 horas.

