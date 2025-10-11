El Lobo tiene un arquero sólido al que, cuando lo buscan, siempre está y hay algo especial en la presencia de Nico Romano, quien jugó el último partido con la camiseta número 10, encara como pocos, y conecta muy bien con el sentimiento del hincha. Yo creo que hay un posible camino de ídolo ahí, tanto para él como para Mondino por historia, más allá de los rendimientos, que igual no han sido malos, vale decirlo.

Diego Mondino..jpeg Mondino llegó a 200 partidos con la camiseta blanquinegra. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

Y bueno, creo que hay dos Gimnasia, uno muy suelto para atacar y otro no tanto, al que se le complica generar juego, pero ese aparece mucho menos.

Si está suelto para atacar y llega a entrar alguna en el primer tiempo, creo que el equipo va a poder mostrar su mejor versión más allá del resultado y de lo que haga el rival.

Después de todo, en estos partidos lo importante es eso, mostrar la mejor versión posible.

El historial entre Gimnasia y Esgrima y Deportivo Madryn

Deportivo Madryn 1 - 0 Gimnasia y Esgrima - 17/11/2024 - Primera Nacional

Gimnasia y Esgrima 3 - 1 Deportivo Madryn - 09/11/2024 | Primera Nacional

Deportivo Madryn 0 - 2 Gimnasia y Esgrima - 21/07/2024 | Primera Nacional

Gimnasia y Esgrima 2 - 1 Deportivo Madryn - 05/03/2024 | Primera Nacional

Deportivo Madryn 2 - 0 Gimnasia y Esgrima - 14/05/2022 | Primera Nacional

Gimnasia y Esgrima 3 - 0 Deportivo Madryn - 05/05/2018 | Federal A

Deportivo Madryn 4 - 2 Gimnasia y Esgrima - 29/04/2018 | Federal A

Jugaron 7 partidos, el Lobo ganó 4 y Madryn 3, no hubo empates y hubo solo un triunfo visitante.