El Lobo quiere mostrar su mejor versión en la final.

El Lobo quiere mostrar su mejor versión en la final.

En la previa de la final que jugará Gimnasia y Esgrima, lo primero que hay que hacer es remarcar la importancia de lo que ya ha conseguido: Es la mejor campaña del Lobo en la Primera Nacional, fue el mejor equipo de su zona en la fase regular, fue el mejor equipo del torneo y es el mejor equipo a esta altura de la competencia.

Después, las finales ya sabemos que son casi azarosas, y enfrente hay un rival como Deportivo Madryn al que no conocemos demasiado, porque en su historia no se ha cruzado tanto con los representantes mendocinos y tampoco es un equipo de los históricos de los torneos de ascenso.

romano
Nico Romano volvió de una lesión en un momento clave para Gimnasia y Esgrima.

Nico Romano volvió de una lesión en un momento clave para Gimnasia y Esgrima.

El equipo Ariel Broggi tiene dos grandes laterales como Saavedra y Nadalín, este último apareció como un gran referente y se convirtió en titular cuando no venía siéndolo.

El Lobo tiene un arquero sólido al que, cuando lo buscan, siempre está y hay algo especial en la presencia de Nico Romano, quien jugó el último partido con la camiseta número 10, encara como pocos, y conecta muy bien con el sentimiento del hincha. Yo creo que hay un posible camino de ídolo ahí, tanto para él como para Mondino por historia, más allá de los rendimientos, que igual no han sido malos, vale decirlo.

Diego Mondino..jpeg
Mondino llegó a 200 partidos con la camiseta blanquinegra.

Mondino llegó a 200 partidos con la camiseta blanquinegra.

Y bueno, creo que hay dos Gimnasia, uno muy suelto para atacar y otro no tanto, al que se le complica generar juego, pero ese aparece mucho menos.

Si está suelto para atacar y llega a entrar alguna en el primer tiempo, creo que el equipo va a poder mostrar su mejor versión más allá del resultado y de lo que haga el rival.

Después de todo, en estos partidos lo importante es eso, mostrar la mejor versión posible.

El historial entre Gimnasia y Esgrima y Deportivo Madryn

  • Deportivo Madryn 1 - 0 Gimnasia y Esgrima - 17/11/2024 - Primera Nacional
  • Gimnasia y Esgrima 3 - 1 Deportivo Madryn - 09/11/2024 | Primera Nacional
  • Deportivo Madryn 0 - 2 Gimnasia y Esgrima - 21/07/2024 | Primera Nacional
  • Gimnasia y Esgrima 2 - 1 Deportivo Madryn - 05/03/2024 | Primera Nacional
  • Deportivo Madryn 2 - 0 Gimnasia y Esgrima - 14/05/2022 | Primera Nacional
  • Gimnasia y Esgrima 3 - 0 Deportivo Madryn - 05/05/2018 | Federal A
  • Deportivo Madryn 4 - 2 Gimnasia y Esgrima - 29/04/2018 | Federal A

Jugaron 7 partidos, el Lobo ganó 4 y Madryn 3, no hubo empates y hubo solo un triunfo visitante.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas