Inicio Sociedad Perfume
Trucos para el hogar

Cómo hacer tu propio perfume para ropa en casa

En este artículo te dejamos una serie de recomendaciones para preparar un perfume en casa. Así, tu ropa tendrá un aroma fresco y limpio

Paula García
Por Paula García [email protected]
Te compartimos una receta para preparar perfume casero para que tu ropa huela fresca y limpia. Imagen: Freepik.

Te compartimos una receta para preparar perfume casero para que tu ropa huela fresca y limpia. Imagen: Freepik.

Existen múltiples variedades de perfumes para ropa que puedes comprar en el mercado y que ayudan a darle un aroma delicioso a cada prenda cuando la sacas del armario. Sin embargo, en esta nota te contamos cómo hacer una fragancia para textiles casera, con productos que son fáciles de conseguir y con los que lograrás que tus prendas siempre huelan a limpio.

El aroma de la ropa es un indicativo de la higiene de una persona. De hecho, cuando las prendas huelen mal, a humedad o cigarrillo, parecerá que eres una persona desaliñada aunque recién salgas de la ducha.

No hay mejor sensación que ponerse ropa que huela a limpio y tenga un perfume fresco y agradable. Por eso a continuación, te dejamos los ingredientes que necesitas y el procedimiento para preparar una fragancia que convierta cualquier prenda en algo sofisticado sin importar su precio o diseño.

perfume
En esta nota te dejamos recomendaciones para que tu ropa huela bien. Imagen: Freepik.

En esta nota te dejamos recomendaciones para que tu ropa huela bien. Imagen: Freepik.

Ingredientes

  • De 20 a 30 gotas de aceite esencial de vainilla.
  • 90 ml de agua destilada.
  • 350 ml de alcohol de farmacia.
  • Un frasco o botella con vaporizador.

Prepara un perfume para tu ropa

Para comenzar tienes que verter el alcohol y el agua destilada en el frasco. Añade las gotas del aceite esencial de vainilla y mezcla con entusiasmo para que se unan los ingredientes. Puedes ayudarte con una cuchara, pero luego es recomendable cerrar el recipiente y agitar bien antes de usar.

Ahora que tienes la información, puedes preparar un perfume para tu ropa en simples pasos. Si tienes otro aceite esencial en casa, o prefieres otro aroma puedes cambiarlo a tu gusto. La vainilla queda muy bien para perfumar tus prendas de ropa e incluso sábanas, toallas y más.

mujer con ropa en la mano
Con esta fragancia tendr&aacute;s tu ropa perfumada. Imagen: Freepik.

Con esta fragancia tendrás tu ropa perfumada. Imagen: Freepik.

Recomendaciones para que la ropa huela bien

Si quieres que el aroma de tu fragancia para ropa dure más tiempo tienes que tener en cuenta algunos detalles extra. Puedes lavar las prendas con bicarbonato de sodio y vinagre blanco, dos ingredientes que eliminan olores no deseados y potencian el efecto del perfume.

También puedes preparar bolsitas aromáticas con flores secas y aceites esenciales para poner en el interior del armario. Así tus prendas no se impregnarán del típico olor a encierro o humedad.

Temas relacionados:

Te puede interesar