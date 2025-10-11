Cómo hacer tu propio perfume para ropa en casa

perfume En esta nota te dejamos recomendaciones para que tu ropa huela bien. Imagen: Freepik.

Ingredientes

De 20 a 30 gotas de aceite esencial de vainilla.

90 ml de agua destilada.

350 ml de alcohol de farmacia.

Un frasco o botella con vaporizador.

Prepara un perfume para tu ropa

Para comenzar tienes que verter el alcohol y el agua destilada en el frasco. Añade las gotas del aceite esencial de vainilla y mezcla con entusiasmo para que se unan los ingredientes. Puedes ayudarte con una cuchara, pero luego es recomendable cerrar el recipiente y agitar bien antes de usar.

Ahora que tienes la información, puedes preparar un perfume para tu ropa en simples pasos. Si tienes otro aceite esencial en casa, o prefieres otro aroma puedes cambiarlo a tu gusto. La vainilla queda muy bien para perfumar tus prendas de ropa e incluso sábanas, toallas y más.

mujer con ropa en la mano Con esta fragancia tendrás tu ropa perfumada. Imagen: Freepik.

Recomendaciones para que la ropa huela bien

Si quieres que el aroma de tu fragancia para ropa dure más tiempo tienes que tener en cuenta algunos detalles extra. Puedes lavar las prendas con bicarbonato de sodio y vinagre blanco, dos ingredientes que eliminan olores no deseados y potencian el efecto del perfume.

También puedes preparar bolsitas aromáticas con flores secas y aceites esenciales para poner en el interior del armario. Así tus prendas no se impregnarán del típico olor a encierro o humedad.