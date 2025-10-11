Embed - La hinchada del Lobo en la final

Ningún hincha del Lobo ni del Aurinegro quiso perderse este choque decisivo y el folklore del duelo de hinchadas se sintió más que nunca en la soleada tarde del sábado.

Embed - Hinchada de Gimnasia en Platense

Los Famosos 33 coparon las tribunas y cantaron por el Lobo aunque del lado del equipo de la Patagonia también viajaron en gran número.

Embed - Hinchas del Lobo en cancha de Platense

Los hinchas del Lobo volvieron a estar presentes en una final como el 8 de diciembre de 2024 en la cancha de Belgrano, en aquella final del Reducido con San Martín de San Juan.

El Lobo busca retornar al lugar que ocupó por última vez en el Nacional de 1984, 41 años después

porreta 1 El presidente Fernando Porretta en el campo de juego. Foto: Cristian Lozano/UNO

Postales de la pasión blanquinegra en cancha de Platense

Lobo 2 Foto: Cristian Lozano/UNO

Lobo 4 Foto: Cristian Lozano/UNO

Lobo 5 Foto: Cristian Lozano/UNO

Los hinchas de Madryn en Vicente López

madryn 1 Foto: Cristian Lozano/UNO