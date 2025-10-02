Inicio Ovación Futsal Selección de Mendoza
Futsal: la Selección de Mendoza goleó a El Dorado y está en cuartos de final

En un Poliguay repleto, la Selección de Mendoza cerró el grupo con sonrisa pero terminó en el segundo puesto. Rival y agenda de hoy.

La Selección de Mendoza posó con una bandera por Fausto

La Selección de Mendoza sigue con su sueño más que activado en el Nacional C-15 de futsal masculino. Los chicos golearon a El Dorado en el cierre de la fase de grupos y terminaron bien arriba con dos victorias y un empate. Lo malo de la jornada fue que terminaron en el segundo lugar, dirimiendo por sorteo la ubicación.

futsal (8)
La Selección de Mendoza C-15 ya está en cuartos.

Luego del empate ante Metropolitana en el debut, y tras vencer a Rosario en la segunda fecha, los pibes sentenciaron la historia con un sólido triunfo 4 a 1. Un doblete de Faustino Carabajal más los gritos de Santiago Munafó y Luciano Pastor sentenciaron la goleada sobre los misioneros.

Igualado en la cima del grupo con Metropolitana, la Selección de Mendoza tuvo que ir a sorteo para determinar primer y segundo lugar, aunque el azar no estuvo de su lado. Así, moneda mediante, terminó escolta y jugará en cuartos de final contra Gualeguaychú (también segundo).

Resultados fecha 3 Nacional futsal C-15

ZONA A

  • Caleta Olivia 9-0 Mar Chiquita
  • San Rafael 0-5 Tucumán

ZONA B

  • Metropolitana 2-1 Rosario
  • Mendoza 4-1 El Dorado

ZONA C

  • Tunuyán 0-11 Comodoro Rivadavia 20 hs
  • Gualeguaychú 5-3 Santa Fe

Cuartos de final Nacional futsal C-15

  • 16 hs Metropolitana vs San Rafael
  • 17.45 Com. Rivadavia vs C. Olivia
  • 19.30 Tucumán vs Santa Fe
  • 21 Gualeguaychú vs Mendoza

