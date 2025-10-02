La Selección de Mendoza sigue con su sueño más que activado en el Nacional C-15 de futsal masculino. Los chicos golearon a El Dorado en el cierre de la fase de grupos y terminaron bien arriba con dos victorias y un empate. Lo malo de la jornada fue que terminaron en el segundo lugar, dirimiendo por sorteo la ubicación.
Futsal: la Selección de Mendoza goleó a El Dorado y está en cuartos de final
En un Poliguay repleto, la Selección de Mendoza cerró el grupo con sonrisa pero terminó en el segundo puesto. Rival y agenda de hoy.