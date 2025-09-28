El cielo se quedó sin estrellas, al menos, para el futsal de Mendoza. Es que torneo que aparece en la agenda, certamen que tiene a un equipo o selección de nuestra provincia en la cima. Independiente Rivadavia se hizo enorme en La Patagonia y conquistó la Copa de Oro zona sur masculina.
Independiente Rivadavia conquistó la Patagonia y le dio otra estrella al futsal de Mendoza
En una tremenda final, Independiente Rivadavia le ganó a La Reserva de Caleta Olivia 3 a 2 y logró el torneo zona sur. Mendoza, con una más para el cuaderno.