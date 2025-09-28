Independiente Rivadavia conquistó la Copa de Oro Sur

Independiente Rivadavia conquistó la Copa de Oro Sur, su primer torneo nacional.

El cielo se quedó sin estrellas, al menos, para el futsal de Mendoza. Es que torneo que aparece en la agenda, certamen que tiene a un equipo o selección de nuestra provincia en la cima. Independiente Rivadavia se hizo enorme en La Patagonia y conquistó la Copa de Oro zona sur masculina.

Premio a un enorme trabajo a larguísimo plazo que arrancó como el sueño de recuperar la disciplina para el club y hoy lo tiene festejando un título nacional. Acá, el párrafo aparte es para Pablo Nacif, padre de la criatura y el máximo responsable de este presente perfecto.

Tras un torneo impecable, la Lepra tenía que dar la última prueba de carácter contra un durísimo equipo como es La Reserva de Caleta Olivia en la gran final. Su figura, Joan Cataldo (MVP del torneo), marcó un doblete y Ramos terminó de sentenciar los tantos con los que el elenco mendocino terminó consagrándose.

De esta manera, Independiente Rivadavia no solo se adjudicó el torneo, sino que además logró una plaza para jugar la próxima edición de la División de Honor 2026, otorgándole a la provincia un cupo más a los seis que ya tiene en cada edición.

El dominio de Mendoza por equipos en futsal

  • Campeón División de Honor masculino (Jockey).
  • Sub campeón División de Honor femenino (Cementista).
  • Campeón Mundial de clubes (Maipú).
  • Campeón Nacional C-20 (Andes Talleres).
  • Campeón Nacional F-20 (Regatas).
  • Campeón Nacional C-17 (Jockey).
  • Campeón Copa de Oro sur (Independiente).

La hegemonía de Mendoza en selecciones

  • Campeón primera masculino.
  • Campeón primera femenino.
  • Campeón C-20.

