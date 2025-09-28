Premio a un enorme trabajo a larguísimo plazo que arrancó como el sueño de recuperar la disciplina para el club y hoy lo tiene festejando un título nacional. Acá, el párrafo aparte es para Pablo Nacif, padre de la criatura y el máximo responsable de este presente perfecto.

Tras un torneo impecable, la Lepra tenía que dar la última prueba de carácter contra un durísimo equipo como es La Reserva de Caleta Olivia en la gran final. Su figura, Joan Cataldo (MVP del torneo), marcó un doblete y Ramos terminó de sentenciar los tantos con los que el elenco mendocino terminó consagrándose.