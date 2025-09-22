Pela, como le dicen sus compañeros, juega como si llevase una vida en primera, como si la responsabilidad no le pesara al margen de sus precoces 20 años. Los números personales en la División de Honor hablan por sí solos: 5 goles, con su doblete a Cementista en cuartos y el tanto en la gran final contra Transporte Wenu como destacados premium.

Coronado campeón, la alegría que siente el pibe que asoma es única: "Es una felicidad enorme, el fruto de mucho esfuerzo que hicimos con este equipo desde principio de año. Poder levantar un título así es algo que siempre soñé desde que llegué al club".

Heredero de una pesada transición, el 8 asoma como el talento que viene, no solo para el club que representa, sino también para Mendoza, donde ya fue campeón en la categoría C-20 con la 10 en la espalda. Claro que él mismo se encarga de bajarle el tono a tanta espuma que crece a su alrededor: "Quiero seguir creciendo, mejorando como jugador y como persona. Un sueño de todos es poder llegar a la Selección mayor de Mendoza y Argentina". Un camino que al parecer, no tardará demasiado.

Los títulos de División de Honor de Jockey Club

Mendoza 1995

Misiones 1997

Mendoza 2023

Esquel 2025

Clubes mendocinos con más títulos de División de Honor