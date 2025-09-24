Inicio Ovación Futsal Selección de Mendoza
Doble objetivo

Futsal: la Selección de Mendoza va por los dos títulos que le faltan para cerrar un año perfecto

Luego de cuatro títulos en fila, la Selección de Mendoza le apunta a los últimos dos torneos de una temporada que puede ser tan perfecta como inolvidable.

Por UNO
El joven cuerpo técnico de la Selección de Mendoza C-15.

El joven cuerpo técnico de la Selección de Mendoza C-15.

FEFUSA

Nuestra provincia es palabra autorizada si de futsal hablamos. Sin distinción de categorías ni de certámenes, el dominio es prácticamente total y lo viene demostrando en un año casi perfecto. La Selección de Mendoza intentará que termine de serlo, con los últimos dos torneos que tiene por delante la temporada.

Luego de los títulos a nivel selecciones de mayor masculino, femenino y C-20 masculino, ahora el objetivo de la Borravino será dar pelea en otras dos categorías, ambas inéditas en cuanto a competencia oficial a nivel país: C-15 de varones y F-20 de mujeres, próximas citas en el calendario.

Esa hegemonía también viene sucediendo en el plano de los clubes, con un reciente Jockey Club campeón en División de Honor más el primer puesto en C-17, misma corona que obtuvo Andes Talleres en C-20 más el Mundial de clubes femenino que alcanzó Municipalidad de Maipú.

futsal (11)

La Selección de Mendoza debuta en C-15

Primer torneo, nueva categoría que se suma al calendario de Campeonatos Argentinos, con el plus de que el torneo será en nuestra provincia. La sede será el Polideportivo Poliguay, dando inicio el lunes 29 de este mes hasta el 5 de octubre. La Borravino se enfrentará en la ronda inicial a Metropolitana, Rosario y Eldorado.

Convocados de la C-15 masculina

  • Juan Cruz Mastroeni
  • Santiago Munafó
  • Augusto Isuani
  • Tadeo Blanco
  • Faustino Carabajal
  • Pedro Córdoba
  • Matías Carmona
  • Lucas Ojeda
  • Juan Ignacio Buenanueva
  • Agustín Boismene
  • Mateo Marianetti
  • Jesús Botacaballi
  • Santiago Martínez
  • Luciano Pastor
  • Valentín Gulino

La F-20 va por su corona

Las chicas quieren seguir demostrando el enorme crecimiento de la rama femenina e intentará ratificarlo en el torneo argentino a realizarse en Rosario del 5 al 10 de octubre. La provincia será parte de la zona "B" con Rosario "A", Puerto Deseado, Pico Truncado y Formosa "B".

Convocados F-20 femenina

  • Aymará Tello
  • Victoria Sánchez
  • Malena Elst
  • Pilar Ballester
  • Rocío Alderete
  • Catalina Vicario
  • Rocío Sáez
  • Ailén Araujo
  • Morena Suárez
  • Sol Silva
  • Camina Espínola
  • Samira Enrich
  • Julieta Parlanti
  • Guadalupe García
  • Julieta Martínez

Temas relacionados:

Más sobre Futsal

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas