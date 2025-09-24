Futsal: la Selección de Mendoza va por los dos títulos que le faltan para cerrar un año perfecto

Luego de los títulos a nivel selecciones de mayor masculino, femenino y C-20 masculino, ahora el objetivo de la Borravino será dar pelea en otras dos categorías, ambas inéditas en cuanto a competencia oficial a nivel país: C-15 de varones y F-20 de mujeres, próximas citas en el calendario.

Esa hegemonía también viene sucediendo en el plano de los clubes, con un reciente Jockey Club campeón en División de Honor más el primer puesto en C-17, misma corona que obtuvo Andes Talleres en C-20 más el Mundial de clubes femenino que alcanzó Municipalidad de Maipú.