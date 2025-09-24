Futsal: la Selección de Mendoza va por los dos títulos que le faltan para cerrar un año perfecto

La Selección de Mendoza debuta en C-15
Primer torneo, nueva categoría que se suma al calendario de Campeonatos Argentinos, con el plus de que el torneo será en nuestra provincia. La sede será el Polideportivo Poliguay, dando inicio el lunes 29 de este mes hasta el 5 de octubre. La Borravino se enfrentará en la ronda inicial a Metropolitana, Rosario y Eldorado.
Convocados de la C-15 masculina
- Juan Cruz Mastroeni
- Santiago Munafó
- Augusto Isuani
- Tadeo Blanco
- Faustino Carabajal
- Pedro Córdoba
- Matías Carmona
- Lucas Ojeda
- Juan Ignacio Buenanueva
- Agustín Boismene
- Mateo Marianetti
- Jesús Botacaballi
- Santiago Martínez
- Luciano Pastor
- Valentín Gulino
La F-20 va por su corona
Las chicas quieren seguir demostrando el enorme crecimiento de la rama femenina e intentará ratificarlo en el torneo argentino a realizarse en Rosario del 5 al 10 de octubre. La provincia será parte de la zona "B" con Rosario "A", Puerto Deseado, Pico Truncado y Formosa "B".
Convocados F-20 femenina
- Aymará Tello
- Victoria Sánchez
- Malena Elst
- Pilar Ballester
- Rocío Alderete
- Catalina Vicario
- Rocío Sáez
- Ailén Araujo
- Morena Suárez
- Sol Silva
- Camina Espínola
- Samira Enrich
- Julieta Parlanti
- Guadalupe García
- Julieta Martínez