El estreno fue ante un rival duro y chivo, que tiene con qué y también busca reaparecer en escena tras un desmoronamiento de su federación. Metropolitana, peso pesado no hace mucho tiempo, le jugó un partido de igual a igual, con pierna fuerte y cerrado que terminó con un parejo 0 a 0.

Esta noche, el equipo que conduce Santiago Martínez jugará otro duelo importante ante otro adversario picante por la segunda fecha. En Poliguay y desde las 21.30, los chicos de la Borravino se medirán contra Rosario, que ganó en su debut en el torneo ante El Dorado 3 a 2.

Además de la Selección de Mendoza también son parte del campeonato otros dos elencos provinciales: San Rafael y Tunuyán. Los sureños se estrenaron con victoria sobre Caleta Olivia en el primer encuentro mientras que los del Valle de Uco fueron goleados por Gualeguaychú 5 a 0.

Resultados fecha 1 Argentino C-15 futsal

ZONA A

San Rafael 3-2 Caleta Olivia

3-2 Caleta Olivia Tucumán 6-0 Mar Chiquita

ZONA B

Rosario 3-2 El Dorado

Mendoza 0-0 Metropolitana

ZONA C

Comodoro Rivadavia 3-1 Santa Fe

Tunuyán 0-5 Gualeguaychú

Hoy sigue el torneo con la fecha 2