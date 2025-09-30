La Selección de Mendoza va por una nueva corona en futsal.

Nuevo torneo en marcha y nuevo objetivo/responsabilidad para una Selección de Mendoza de futsal. El Campeonato argentino de la categoría C-15 se puso en marcha en nuestra provincia, un torneo inédito que debuta en el calendario de los nacionales.

Lo de responsabilidad es entre comillas porque nuestra provincia viene con efectividad del 100% durante el 2025: fue campeón en mayor masculino, mayor femenino y C-20 masculino. Ahora, el objetivo será poder quedarse con la primera edición de los más chicos.

El estreno fue ante un rival duro y chivo, que tiene con qué y también busca reaparecer en escena tras un desmoronamiento de su federación. Metropolitana, peso pesado no hace mucho tiempo, le jugó un partido de igual a igual, con pierna fuerte y cerrado que terminó con un parejo 0 a 0.

Esta noche, el equipo que conduce Santiago Martínez jugará otro duelo importante ante otro adversario picante por la segunda fecha. En Poliguay y desde las 21.30, los chicos de la Borravino se medirán contra Rosario, que ganó en su debut en el torneo ante El Dorado 3 a 2.

Además de la Selección de Mendoza también son parte del campeonato otros dos elencos provinciales: San Rafael y Tunuyán. Los sureños se estrenaron con victoria sobre Caleta Olivia en el primer encuentro mientras que los del Valle de Uco fueron goleados por Gualeguaychú 5 a 0.

Resultados fecha 1 Argentino C-15 futsal

ZONA A

  • San Rafael 3-2 Caleta Olivia
  • Tucumán 6-0 Mar Chiquita

ZONA B

  • Rosario 3-2 El Dorado
  • Mendoza 0-0 Metropolitana

ZONA C

  • Comodoro Rivadavia 3-1 Santa Fe
  • Tunuyán 0-5 Gualeguaychú

Hoy sigue el torneo con la fecha 2

  • 14 hs Tucumán vs Caleta Olivia.
  • 15.30 hs San Rafael vs Mar Chiquita.
  • 17 hs Comodoro Rivadavia vs Gualeguaychú.
  • 18.30 hs Metropolitana vs El Dorado.
  • 20 hs Tunuyán vs Santa Fe.
  • 21.30 Mendoza vs Rosario.

