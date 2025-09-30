El estreno fue ante un rival duro y chivo, que tiene con qué y también busca reaparecer en escena tras un desmoronamiento de su federación. Metropolitana, peso pesado no hace mucho tiempo, le jugó un partido de igual a igual, con pierna fuerte y cerrado que terminó con un parejo 0 a 0.
Esta noche, el equipo que conduce Santiago Martínez jugará otro duelo importante ante otro adversario picante por la segunda fecha. En Poliguay y desde las 21.30, los chicos de la Borravino se medirán contra Rosario, que ganó en su debut en el torneo ante El Dorado 3 a 2.
Además de la Selección de Mendoza también son parte del campeonato otros dos elencos provinciales: San Rafael y Tunuyán. Los sureños se estrenaron con victoria sobre Caleta Olivia en el primer encuentro mientras que los del Valle de Uco fueron goleados por Gualeguaychú 5 a 0.
Resultados fecha 1 Argentino C-15 futsal
ZONA A
- San Rafael 3-2 Caleta Olivia
- Tucumán 6-0 Mar Chiquita
ZONA B
- Rosario 3-2 El Dorado
- Mendoza 0-0 Metropolitana
ZONA C
- Comodoro Rivadavia 3-1 Santa Fe
- Tunuyán 0-5 Gualeguaychú
Hoy sigue el torneo con la fecha 2
- 14 hs Tucumán vs Caleta Olivia.
- 15.30 hs San Rafael vs Mar Chiquita.
- 17 hs Comodoro Rivadavia vs Gualeguaychú.
- 18.30 hs Metropolitana vs El Dorado.
- 20 hs Tunuyán vs Santa Fe.
- 21.30 Mendoza vs Rosario.