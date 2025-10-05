No pudo ser para los chicos de la Selección de Mendoza C-15. En el Campeonato Argentino C-15 masculino realizado en nuestra provincia, la Borravino terminó sin poder meterse en el podio, en un torneo que quedó en manos de Comodoro Rivadavia, la gran amenaza a nivel nacional de nuestra provincia si de futsal hablamos.
La Selección de Mendoza de futsal cayó con Metropolitana y no tuvo podio
En un chivo partido, la Selección de Mendoza C-15 cayó 3 a 2 y quedó en el cuarto lugar. Comodoro Rivadavia se coronó campeón.