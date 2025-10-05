De ahí, el siguiente objetivo fue poder terminar en podio, algo que tampoco pudieron lograr. En el duelo por el tecer puesto, la Selección de Mendoza cayó contra Metropolitana 3 a 2 y quedó en el cuarto lugar. El gran campeón fue Comodoro, venciendo en la final a Tucumán 3 a 2.

La Selección de Mendoza en modo F-20

Luego de ganar los torneos de mayores masculino y femenino más el C-20 masculino, ahora la agenda será para las chicas menores de 20 años. El equipo que comanda Mariana Di María competirá por el Argentino durante esta semana en la ciudad de Rosario. En esa categoría, Mendoza ganó el torneo de clubes de la mano de Regatas.

La Copa Mendoza de futsal tiene finalistas

En Junín se jugaron las semifinales de la Copa Mendoza masculina de futsal. En una de las llaves, el triunfador fue Jockey Club, venciendo a Don Orione por 3 a 2. Mientras que del otro lado del cuadro, el triunfador fue San Martín, derrotando 3 a 1 a Cementista.