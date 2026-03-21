La frustración de Ariel Broggi tras la caída de Gimnasia y Esgrima ante Newell's: "Nos quedamos sin nada"

"Creo que hicimos un gran desgaste, sufrimos las lesiones de Fermín Antonini y de Luciano Paredes. Hicimos merecimientos para tener un mejor resultado. Ahora hay que pensar en lo que viene", agregó el ex defensor.

"El equipo volvió a ser muy competitivo, obviamente que estamos dolido por el esfuerzo que realizó el equipo, pero bueno, nos quedamos sin nada y por eso es la tristeza", opinó el DT del Lobo.

Con respecto al objetivo, Ariel Broggi fue claro y manifestó: "La meta es quedarnos en Primera División. Ahora hay que pensar en lo que viene".

Lo que viene para Gimnasia y Esgrima

Por la 13ra fecha y tras la fecha FIFA, Gimnasia y Esgrima recibirá a Vélez, en el estadio Víctor Legrotaglie. El Lobo tiene 9 puntos, producto de dos triunfos, seis derrotas y tres empates y quedó muy comprometido en los promedios.