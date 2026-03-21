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Torneo Apertura

La frustración de Ariel Broggi tras la caída de Gimnasia y Esgrima ante Newell's: "Nos quedamos sin nada"

Ariel Broggi habló tras la derrota de Gimnasia y Esgrima ante Newell's. El Lobo sufrió su sexta derrota en el torneo Apertura

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Ariel Broggi, DT de Gimnasia y Esgrima, habló tras la derrota ante Newells.

Ariel Broggi, DT de Gimnasia y Esgrima, habló tras la derrota ante Newell's.

El entrenador de Gimnasia y Esgrima, Ariel Broggi, dio una conferencia de prensa este sábado tras la derrota por 1 a 0 ante Newell's, en el estadio Parque de la Independencia, por la fecha 12 del Torneo Apertura. El Lobo sumó su segunda caída seguida y acumuló siete partidos sin ganar.

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Gimnasia y Esgrima volvi&oacute; a perder.

Gimnasia y Esgrima volvió a perder.

Tras el final del partido surgieron rumores que Ariel Broggi podía dejar de ser el entrenador, pero no fue así y el DT sigue al frente del plantel. Habrá que ver si en las próximas horas surgen novedades.

La palabra de Ariel Broggi en la conferencia de prensa

El entrenador mensana analizó el partido ante el equipo rojinegro, que logró el primer triunfo en ek certamen, y aseguró: "El primer tiempo que hicimos fue muy bueno, solamente nos faltó el gol. En el segundo tiempo ellos no habían llegado mucho, sobre el final nos convirtieron y nos fuimos sin nada".

"Creo que hicimos un gran desgaste, sufrimos las lesiones de Fermín Antonini y de Luciano Paredes. Hicimos merecimientos para tener un mejor resultado. Ahora hay que pensar en lo que viene", agregó el ex defensor.

"El equipo volvió a ser muy competitivo, obviamente que estamos dolido por el esfuerzo que realizó el equipo, pero bueno, nos quedamos sin nada y por eso es la tristeza", opinó el DT del Lobo.

Con respecto al objetivo, Ariel Broggi fue claro y manifestó: "La meta es quedarnos en Primera División. Ahora hay que pensar en lo que viene".

Lo que viene para Gimnasia y Esgrima

Por la 13ra fecha y tras la fecha FIFA, Gimnasia y Esgrima recibirá a Vélez, en el estadio Víctor Legrotaglie. El Lobo tiene 9 puntos, producto de dos triunfos, seis derrotas y tres empates y quedó muy comprometido en los promedios.

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