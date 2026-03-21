Gimnasia y Esgrima iguala sin goles con Newell's en un duelo de necesitados

En el marco de la décimo segunda fecha de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional, Gimnasia y Esgrima de Mendoza enfrenta a Newell's Old Boys en el estadio Coloso Marcelo Bielsa.
Gimnasia y Esgrima y Newell's no se sacan diferencias en el Coloso Marceo Bielsa. El VAR le anuló un gol a los locales
En el marco de la décimo segunda fecha de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional, Gimnasia y Esgrima de Mendoza enfrenta a Newell's Old Boys en el estadio Coloso Marcelo Bielsa.
El equipo de Ariel Broggi acumula seis partidos consecutivos sin conocer la victoria. En este lapso, el Lobo cosechó tres derrotas y tres empates. Para encontrar el último triunfo hay que retroceder hasta 8 de febrero, cuando se impuso ante Instituto en el Víctor Legrotaglie.
Por su parte, Newell's atraviesa un presente más que preocupante. Ganó en una de sus últimas 12 presentaciones y está último en la tabla de promedios.
El partido comenzó complicado para Gimnasia. Pasados los primeros cinco minutos de juego Newell's abrió el marcador. Un tiro libre desde a izquierda terminó con la pelota en los pies de Jerónimo Gómez Mattar en la medialuna del área.
De derecha, envió un centro que conectó Walter Mazzantti. Con una cabezazo hacia el suelo, el ex Huracán venció la resistencia de César Rigamonti. Cuando el desahogo se hizo presente en el Coloso Marcelo Bielsa, el VAR decidió anular la acción por posición adelantada.
La primera de riesgo para el Lobo llegó a los 24 minutos. Un centro preciso de Facundo Lencioni encontró a Agustin Modica, quien ganó entre medio de dos defensor de la Lepra.
Cuando todo parecía indicar que el Mensana abría el marcador, apareció la figura de Williams Barlasina, quien se exigió y terminó despejando la pelota hacia el córner.