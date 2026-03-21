Gimnasia y Esgrima iguala sin goles con Newell's en un duelo de necesitados

El VAR le anuló el primero a Newell's

El partido comenzó complicado para Gimnasia. Pasados los primeros cinco minutos de juego Newell's abrió el marcador. Un tiro libre desde a izquierda terminó con la pelota en los pies de Jerónimo Gómez Mattar en la medialuna del área.

De derecha, envió un centro que conectó Walter Mazzantti. Con una cabezazo hacia el suelo, el ex Huracán venció la resistencia de César Rigamonti. Cuando el desahogo se hizo presente en el Coloso Marcelo Bielsa, el VAR decidió anular la acción por posición adelantada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2035460902648942684&partner=&hide_thread=false ¡¡POR SEGUNDA VEZ LE ANULARON A MAZZANTTI SU PRIMER GOL CON LA CAMISETA DE LA LEPRA!! Por un milimétrico offside, el VAR llamó a Zunino y el 1-0 de Newell's ante Gimnasia (M) quedó ANULADO... ¿Qué te parece?



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La primera de riesgo para el Lobo llegó a los 24 minutos. Un centro preciso de Facundo Lencioni encontró a Agustin Modica, quien ganó entre medio de dos defensor de la Lepra.

Cuando todo parecía indicar que el Mensana abría el marcador, apareció la figura de Williams Barlasina, quien se exigió y terminó despejando la pelota hacia el córner.

Datos de partido