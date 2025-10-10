El bosque más grande del planeta Tierra está en América del Sur: produce el 20% del oxígeno del mundo

El Amazonas no solo impresiona por su tamaño y riqueza natural; su importancia es fundamental. Regula el clima global, absorbe dióxido de carbono y mantiene el equilibrio de ecosistemas que impactan a todo el planeta Tierra. Además, alberga a pueblos originarios que han vivido durante siglos en armonía con sus ríos, bosques y suelos fértiles.

Por qué el Amazonas se considera un bosque

Según el Diccionario de la Lengua Española de la RAE, bosque se define como un “sitio poblado de árboles y matas”; mientras que selva aparece como “terreno extenso, inculto y muy poblado de árboles”. Así, la selva puede considerarse un tipo particular de bosque, caracterizado por alta densidad de vegetación, elevado grado de humedad y crecimiento abundante de especies arbóreas.

Por ello se emplean ambos términos para describir el Amazonas: bosque para referirse al ecosistema arborizado en general, y selva cuando se enfatiza su naturaleza tropical, frondosa y biodiversa. Gracias a estas definiciones, se comprende por qué ambas palabras son correctas.