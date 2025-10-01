El pueblo lleno de bosques

En la provincia de Santiago del Estero se encuentra Icaño, un pueblo que actualmente suma unos 3.500 habitantes. Su principal tesoro es el Parque Nacional Copo, un rincón velado que seduce a los nómadas en pos de vivencias que desafían lo habitual. Este enclave se perfila como un santuario para quienes anhelan entornos vírgenes y ráfagas de excitación genuina.

Icaño se erige en el Chaco Seco santiagueño, a aproximadamente 250 kilómetros de la capital provincial, Santiago del Estero. Este pueblo no le debe nada a reservas boscosas de renombre internacional, como los bosques secos de África, por su biodiversidad endémica y su aura de intocable.

pueblo icaño 2 El pueblo de Icaño tiene un parque nacional dentro suyo.

El mayor hechizo de este destino santiagueño yace en su bosque chaqueño, un tapiz verde y árido del norte argentino. En este paisaje, los exploradores se entregan a deportes audaces como el senderismo entre los árboles, observación de vida silvestre o travesías en mountain bike que disparan la adrenalina en medio de la naturaleza indómita.

Este pueblo santiagueño también cautiva con su tradición culinaria criolla, con delicias como el asado de cabrito o mates cebados con yerbas locales. La ruta que accede al parque discurre por llanuras salpicadas de quebrachos y palmeras que encandilan a los turistas con su crudeza y su sinfonía de verdes.