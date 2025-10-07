La denuncia presentada contra el diputado libertario afirma que recibió en su cuenta “al menos la suma de 200.000 dólares de parte de una banda criminal que formaba parte de estructuras mafiosas ligadas al narcotráfico, y que se encuentra siendo juzgada en el fuero criminal del Distrito Judicial Este de Texas, Estados Unidos”.

Por su parte, Grabois solicitó que, paralelamente, se investigue si los movimientos de esos fondos “se corresponden con una maniobra de lavado de activos”.

espert machado José Luis Espert y el empresario Fred Machado.

José Luis Espert renunció este lunes a la presidencia de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación tras haberse bajado de la candidatura oficialista a diputado nacional por Buenos Aires.

En una entrevista Fred Machado reconoció haber colaborado en la campaña presidencial del actual diputado nacional. “Apoyé a Espert, el tipo me negó… ¿qué querés que le haga?

“No soy narco, soy un tipo que se equivocó”, dijo el empresario aeronáutico. “Me convirtieron en radiactivo”, agregó y explicó que lo usaron para tapar una red más grande que mezcla aviones, dinero, política y justicia internacional.