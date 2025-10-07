"El error de José Luis Espert fue negarme", aseguró el empresario Fred Machado en una entrevista

Fred Machado El empresario aeronáutico Fred Machado.

Machado, el empresario investigado por narcotráfico detalló: “Todo esto se volvió una bola de nieve que me afecta a mí. No es culpa mía que José Luis Espert me haya negado. Es un error, porque no fue un apoyo oculto ni millonario. Le presté un avión de un amigo, lo ayudé con unos mangos”.

Sobre su colaboración a la carrera política de José Luis Espert sostuvo que “él no miente cuando dice que hubo un contrato, lo hice en el 2019, es más de 200 mil dólares. Lo contraté como para darle una mano. La transferencia se hizo desde Aircraft Guarantly pero en 2020. Después vino la pandemia. Me llamó y me dijo: ‘vamos a retomar lo del trabajo este’, y yo ya estaba con este problema porque empieza en septiembre del 2020. El tipo me dio lástima; no era el José Luis Espert de ahora, el de ‘cárcel o bala’. En ese momento me pareció un tipo macanudo, con una causa noble”.

Fred Machado niega haber financiado campañas millonarias: “No fueron millones. Hablan muchas tonterías. Lo ayudé con un contrato, con logística y algunos gastos. Nada más.”

El error de José Luis Espert fue negarme

En la nota firmada por Ariel Festa, de Noticias Argentinas, detalla que Fred Machado habla de traición. “El error de Espert fue negarme. Porque se iba a saber. Hay fotos, hay testigos. No era un secreto. Si hubiera dicho ‘sí, lo conocí, me ayudó y después se metió en un lío’, nadie lo hubiera crucificado. Pero prefirió negarlo”.

JOSÉ LUIS ESPERT PRESENTÓ SU RENUNCIA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO DE LA NACIÓN JOSÉ LUIS ESPERT PRESENTÓ SU RENUNCIA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO DE LA NACIÓN

“Cuando lo conocí, estaba presentando su primer libro. Yo le dije, ¿cómo te puedo ayudar? Me dijo que necesitaba moverse. Le alquilé un avión. Voló dos veces conmigo. En política es plata, le dije, y él lo sabía”, detalló Fred Machado.

“A Viedma fuimos en mi avión y luego creo que fuimos a Catamarca. Él voló dos veces en ese avión. Además, él volaba en otro avión que le había puesto, que tampoco era para la campaña, era más que nada para la presentación del libro. Ese avión lo ha tenido 3 o 4 meses. Yo no estaba en Argentina, estaba en Estados Unidos, lo vi 3 o 4 veces y cada vez que lo veía era muy bizarro. Tenía a sus colaboradores Nazareno, a Clarita, después nada no tenía nada más. Después vino Dick Morris, y ahí apareció Rosales”, agregó el empresario investigado por narcotráfico.

Sobre la camioneta Jeep prestada a José Luis Espert en 2019

Respecto de la camioneta que, según se dijo, habría sufrido un ataque, Fred Machado aclara: “Esa camioneta era de un primo mío (en referencia a Claudio Ciccarelli, dueño de la camioneta negra blindada que Espert utilizó en 2019 para los traslados de la campaña presidencial. No fue un atentado. No fue un tiro. Pasó por la Villa 31 y le metieron dos piedrazos”, en referencia a un episodio que buscó despejar.

Fred Machado se defendió de las acusaciones en su contra. “No soy narco”, repite, y encadena la escena que más lo obsesiona: “Esto fue una película de los Coen Brothers, todo absurdo”. Habló de “cinco meses de tortura”, de agentes que lo empujaban a señalar a terceros —“yo no iba a hacer eso”— y de una contabilidad mucho más chica que la que mostraron los titulares: “Eran siete u ocho inversores… no dos mil”. En su lectura, la maquinaria judicial norteamericana hace y deshace: “En Estados Unidos te pueden meter 30 años preso y después te dicen ‘nos equivocamos’”.

Fred Machado detenido En abril de 2021 Fred Machado fue detenido por la Policía de Seguridad Aeroportuaria en Neuquén.

Quién es Fred Machado, el empresario aeronáutico

Fred Machado es chubutense, oriundo de Trelew, Se formó como piloto en Estados Unidos, donde residió varios años y adoptó el nombre con el que hoy es conocido.

En Norteamérica comenzó a construir un perfil empresarial en torno a la aviación y a proyectos inmobiliarios, aunque las investigaciones judiciales sostienen que esos negocios fueron pantalla para una red de actividades ilícitas.

En abril de 2021, Fred Machado fue detenido por la Policía de Seguridad Aeroportuaria en Neuquén. Sobre él pesaba una alerta roja de Interpol a pedido de tribunales de Texas, que lo acusaba de integrar una organización dedicada a fabricar y transportar cocaína hacia Estados Unidos, lavar activos y cometer fraudes electrónicos a través de la compra, venta y registro de aeronaves con documentación adulterada.

Según los documentos judiciales, el esquema involucraba vuelos que partían de Sudamérica y atravesaban países como Colombia, Guatemala y México, con aeronaves adquiridas por empresas de fachada o a nombre de testaferros.

También se le atribuyen estafas millonarias a inversores a través de operaciones inexistentes, que habrían servido para blanquear dinero del narcotráfico.

Machado cumple prisión domiciliaria en una residencia de lujo en las afueras de Viedma, Río Negro. Su defensa busca frenar el traslado a Estados Unidos con argumentos procesales, pero la presión internacional se mantiene firme.

Fuentes: Agencia Noticias Argentinas, El Cronista y archivo Diario UNO.