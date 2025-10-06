José Luis Espert también renunció a la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados

Otro coletazo del escándalo del libertario José Luis Espert por su vínculo con el empresario Fred Machado, sospechado de narcotraficante. Renunció este lunes a la presidencia de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación tras haberse bajado de la candidatura oficialista a diputado nacional por Buenos Aires.
