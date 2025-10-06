Inicio Política José Luis Espert
Escándalo

José Luis Espert también renunció a la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados

Tras bajarse de la candidatura por sus vínculos con Fred Machado, José Luis Espert renunció a la comisión de Presupuesto de Diputados, que presidía y que sesionará este martes

José Luis Verderico
Por José Luis Verderico [email protected]
José Luis Espert también renunció a la comisión de Presupuesto de Diputados tras bajarse de la candidatura para el 26 de octubre. Otro coletazo del caso Fred Machado.

José Luis Espert también renunció a la comisión de Presupuesto de Diputados tras bajarse de la candidatura para el 26 de octubre. Otro coletazo del caso Fred Machado.

Otro coletazo del escándalo del libertario José Luis Espert por su vínculo con el empresario Fred Machado, sospechado de narcotraficante. Renunció este lunes a la presidencia de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación tras haberse bajado de la candidatura oficialista a diputado nacional por Buenos Aires.

José Luis Espert dejó la presidencia de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación por nota dirigida a Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados de la Nación, un día después de bajarse de la candidatura para las elecciones del 26 de octubre tras la aceptación de Javier Milei y un día antes de que esa comisión sesionara.

La segunda renuncia de José Luis Espert en 24 horas era inminente porque el mileísmo no quería llegar a la reunión del martes con esa espada de Damocles sobre la estructura política de cara a las nacionales legislativas del 26 de octubre.

Espert y fred Machado
José Luis Espert y Fred Machado.

José Luis Espert y Fred Machado.

La oposición política comenzó a presionar por la salida de Espert del escenario electoral la semana pasada se supo que el economista y legislador nacional -que iba por un nuevo mandato- había recibido una transferencia de 200.000 dólares de una cuenta del Bank Of America asociada a las empresas de Federico Fred Machado.

Temas relacionados:

Te puede interesar