José Luis Espert también renunció a la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados

José Luis Espert dejó la presidencia de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación por nota dirigida a Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados de la Nación, un día después de bajarse de la candidatura para las elecciones del 26 de octubre tras la aceptación de Javier Milei y un día antes de que esa comisión sesionara.

La segunda renuncia de José Luis Espert en 24 horas era inminente porque el mileísmo no quería llegar a la reunión del martes con esa espada de Damocles sobre la estructura política de cara a las nacionales legislativas del 26 de octubre.