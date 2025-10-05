Y agregó: "Enfrente está el kirchnerismo, que dejó miseria e inflación. Voy a dejar el alma para defender el rumbo y frenar a los que quieren que explote el país". El actual diputado del PRO será el reemplazo de Espert en la Boleta Única Papel.

Las repercusiones de la renuncia del ahora ex diputado y también ex candidato José Luis Espert por su vínculo con el narco Fred Machado no se hicieron esperar. Y van desde el ámbito político con Juan Grabois a la cabeza, hasta la misma Wilkipedia, que le dio escala mundial en minutos.

La enciclopedia-buscador global tomó la novedad de la renuncia de Espert a su candidatura casi de inmediato. Y actualizó su referencia en consecuencia.

Una de las reacciones del arco político que se veían venir fue la del dirigente kirchnerista Juan Grabois, quien había expuesto el antecedente de la relación de Espert con Machado, unl empresario relacionado con el negocio del narcotráfico.

“Chau.” Con esa expresión reaccionó Grabois desde su cuenta de X, sumando una de las primeras respuestas públicas a la renuncia a la candidatura de José Luis Espert como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.

Qué dice Wilkipedia de Espert

"En agosto de 2025 fue confirmado como candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, encabezando la lista oficialista, en un contexto de controversia política y judicial por su relación con el empresario Federico "Fred" Machado".

Así expone la situación de Espert, antes de reflejar que "el 5 de octubre renunció a su candidatura tras el escándalo y las repercusiones públicas del caso".

Antes, también como parte de su biografía, Wilkipedia había señalado su corta trayectoria en las filas de LLA, al rescatar que se había incorporado al espacio junto al presidente Milei en marzo de 2024.

Piden que LLA costee el cambio en las boletas

Conocida la noticia de que el gobierno confirmó que Diego Santilli, en tercer término en la lista de candidatos del oficialismo hasta la renuncia de Espert, pasará a ocupar su lugar como cabeza de la nómina desde la oposición le pidieron al Gobierno que La Libertad Avanza se haga cargo del costo de reimpresión de las boletas, y que no salga de las arcas públicas.

Así lo expusieron los diputados Esteban Paulón y Mónica Fein, una hora después de que Espert hiciera pública su renuncia. Y que el Ejecutivo decidiera colocar a Santilli en el espacio vacante de candidatos oficialistas a la Cámara de Diputados.