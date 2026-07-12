Estalló el entrenador de Suiza por la expulsión de Embolo en la caída ante la Selección argentina

El técnico de Suiza, Murat Yakin, estalló tras la expulsión de su jugador Breel Embolo en la caída por 3 a 1 ante la Selección argentina, por los cuartos de final del Mundial 2026. Es que el juez del partido le sacó la amarilla a Leandro Paredes.
El DT de la selección de Suiza, Murat Yakin, se quejó por la expulsión de su jugador Breel Embolo en la caída ante la Selección argentina
El técnico de Suiza, Murat Yakin, estalló tras la expulsión de su jugador Breel Embolo en la caída por 3 a 1 ante la Selección argentina, por los cuartos de final del Mundial 2026. Es que el juez del partido le sacó la amarilla a Leandro Paredes.
"Estábamos dominando, pero esa tarjeta roja nos ha castigado. Es muy doloroso que nos hayan eliminado de esa manera, creo que no nos lo hemos merecido", dijo Yakin en la sala de prensa del estadio de Kansas City tras la derrota ante la Selección argentina.
"El hecho de que el árbitro tomara esa decisión errónea y haya interferido es algo que no se entiende. Era una situación inocente, no era dañina, había que haber dejado que el balón siguiera rodando", añadió Yakin.
El árbitro Joao Pinheiro decidió expulsar a Breel Embolo luego de revertir una amonestación a Leandro Paredes, ante una simulación del jugador suizo.
Tras el empate parcial de los europeos, desde los pies de Dan Ndoye, se dio la curiosa situación en el partido. Embolo pareció caer derribado por Paredes, quien ante esto fue amonestado por Pinheiro. Sin embargo, el argentino le juraba no haberlo tocado y las repeticiones de la TV le daban la razón.
Tras las protestas de los argentinos, el árbitro fue finalmente llamado por el VAR, sistema que desde este Mundial se puede emplear para revertir tarjetas amarillas. Así, Pinheiro se dirigió hacia la pantalla al costado del campo de juego y determinó que Embolo se había tirado y ni siquiera había sido tocado por el jugador argentino.
Luego -como sucedió con Miguel Almirón y Tim Ream en el cruce de la fase de grupos entre Paraguay y Estados Unidos- el juez portugués le sacó la tarjeta a Paredes y amonestó a Embolo, quien por doble amarilla se tuvo que ir al vestuario expulsado