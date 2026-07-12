Estalló el entrenador de Suiza por la expulsión de Embolo en la caída ante la Selección argentina

Por qué Pinheiro le sacó la amarilla a Paredes y expulsó a Embolo

El árbitro Joao Pinheiro decidió expulsar a Breel Embolo luego de revertir una amonestación a Leandro Paredes, ante una simulación del jugador suizo.

Tras el empate parcial de los europeos, desde los pies de Dan Ndoye, se dio la curiosa situación en el partido. Embolo pareció caer derribado por Paredes, quien ante esto fue amonestado por Pinheiro. Sin embargo, el argentino le juraba no haberlo tocado y las repeticiones de la TV le daban la razón.

Tras las protestas de los argentinos, el árbitro fue finalmente llamado por el VAR, sistema que desde este Mundial se puede emplear para revertir tarjetas amarillas. Así, Pinheiro se dirigió hacia la pantalla al costado del campo de juego y determinó que Embolo se había tirado y ni siquiera había sido tocado por el jugador argentino.

Luego -como sucedió con Miguel Almirón y Tim Ream en el cruce de la fase de grupos entre Paraguay y Estados Unidos- el juez portugués le sacó la tarjeta a Paredes y amonestó a Embolo, quien por doble amarilla se tuvo que ir al vestuario expulsado