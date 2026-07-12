Cómo es vivir en la ciudad con la mejor calidad de vida del mundo: el salario promedio supera los 7.000 euros al mes

En el mundo existen miles de ciudades. Algunas destacan por su belleza, otras por su historia y otras por su calidad de vida. Este concepto hace referencia al conjunto de condiciones que contribuyen al bienestar de las personas y de una comunidad.
En los rankings más recientes de habitabilidad, una ciudad aparece como una de las líderes del mundo en lo que respecta a calidad de vida. Destaca por su seguridad, transporte público eficiente, infraestructura para bicicletas, educación y estabilidad.
La ciudad con mejor calidad de vida del mundo: seguridad, bienestar y un sistema que muchos quieren imitar
El índice de habitabilidad de la Economist Intelligence Unit (EIU) ubicó a Copenhague, Dinamarca, en el primer lugar de su clasificación más reciente. En esta ciudad los ritmos son pausados y amables. Los habitantes disfrutan de socializar al aire libre, ya sea descansando en los muelles durante los meses más cálidos o acudiendo a cafeterías.
Copenhague suele liderar como la ciudad danesa con mejor promedio de ingresos a nivel nacional. A pesar de los altos impuestos que deben pagar los ciudadanos, los cuales pueden alcanzar entre el 45 % y el 50 % anual, reciben servicios públicos de alta calidad. Por otro lado, el sistema de salud en la capital danesa es de alta calidad y funciona gracias al pago de impuestos de los ciudadanos, lo cual lo hace universal.
Las ciudades con la mejor calidad de vida
En lo que respecta a calidad de vida, otra ciudad que lidera el ranking es Viena. Durante años fue considerada la ciudad con mejor calidad de vida del mundo. Sigue estando entre las primeras gracias a su excelente sistema de salud, transporte público, espacios verdes, seguridad y oferta cultural.
Por otro lado, la ciudad de Zúrich se destaca por sus altos ingresos, seguridad, limpieza, servicios públicos eficientes y una excelente conexión con la naturaleza. En los rankings de calidad de vida suele ubicarse entre las primeras ciudades del planeta.
Otras ciudades con altísima calidad de vida son:
- Melbourne
- Ginebra
- Adelaida