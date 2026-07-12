Cómo es vivir en la ciudad con la mejor calidad de vida del mundo: el salario promedio supera los 7.000 euros al mes

Copenhague suele liderar como la ciudad danesa con mejor promedio de ingresos a nivel nacional. A pesar de los altos impuestos que deben pagar los ciudadanos, los cuales pueden alcanzar entre el 45 % y el 50 % anual, reciben servicios públicos de alta calidad. Por otro lado, el sistema de salud en la capital danesa es de alta calidad y funciona gracias al pago de impuestos de los ciudadanos, lo cual lo hace universal.

Las ciudades con la mejor calidad de vida

En lo que respecta a calidad de vida, otra ciudad que lidera el ranking es Viena. Durante años fue considerada la ciudad con mejor calidad de vida del mundo. Sigue estando entre las primeras gracias a su excelente sistema de salud, transporte público, espacios verdes, seguridad y oferta cultural.

Por otro lado, la ciudad de Zúrich se destaca por sus altos ingresos, seguridad, limpieza, servicios públicos eficientes y una excelente conexión con la naturaleza. En los rankings de calidad de vida suele ubicarse entre las primeras ciudades del planeta.

Otras ciudades con altísima calidad de vida son: