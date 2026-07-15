El provocador posteo de Iker Casillas antes de la final del Mundial 2026: "No habrá..."

No habrá una 4ª , ! Vamos a por la 2ª!! Vamos ! — Iker Casillas (@IkerCasillas) July 15, 2026

Esta no es la primera vez que el exguardameta español apunta sus dardos contra el combinado nacional. Durante el transcurso del Mundial 2026, Casillas ya se había mostrado muy crítico con el estilo de juego de la Selección argentina, deslizando la picante frase de que "con tan poco han conseguido tanto".

Casillas, una de las víctimas de Messi

Para muchos, el ensañamiento del exarquero madrileño con la Albiceleste no es casualidad y tiene nombre y apellido: Lionel Andrés Messi. Durante más de una década, Casillas sufrió en carne propia la época dorada del Barcelona, convirtiéndose en una de las víctimas preferidas del astro argentino en los clásicos españoles.

Messi le marcó un total de 18 goles a Iker a lo largo de su carrera, dejándole marcas imborrables en su etapa bajo los tres palos del Real Madrid. En el ambiente futbolero, muchos entienden esta constante resistencia y los dardos de Casillas hacia la Selección argentina como una vieja espina, ojalá no tenga razón.