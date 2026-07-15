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Mundial 2026

El provocador posteo de Iker Casillas antes de la final del Mundial 2026: "No habrá..."

El histórico arquero español encendió la previa de la final en las redes sociales con una fuerte chicana

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Casillas empieza a calentar la final del Mundial 2026.

Casillas empieza a calentar la final del Mundial 2026.

La previa de la gran definición del Mundial 2026 ya comenzó a jugarse. Luego de la agónica e histórica clasificación de la Selección argentina ante Inglaterra, Iker Casillas apareció con los tapones de punta en la red social X, antes conocida como Twitter.

El histórico exarquero y capitán que levantó la Copa del Mundo en Sudáfrica 2010 recurrió a sus redes sociales oficiales para dejar un mensaje sumamente provocador que no tardó en viralizarse, referido a la final del Mundial 2026.

Casillas comenzó a calentar la final del Mundial entre España y Argentina.

Casillas comenzó a calentar la final del Mundial entre España y Argentina.

La chicana de Casillas que calentó la previa

A través de un posteo directo y sin filtros, Casillas apuntó contra la ilusión argentina de revalidar el título obtenido en Qatar. "No habrá una 4ª , ! Vamos a por la 2ª!! Vamos !", disparó el ex Real Madrid.

Esta no es la primera vez que el exguardameta español apunta sus dardos contra el combinado nacional. Durante el transcurso del Mundial 2026, Casillas ya se había mostrado muy crítico con el estilo de juego de la Selección argentina, deslizando la picante frase de que "con tan poco han conseguido tanto".

Casillas, una de las víctimas de Messi

Para muchos, el ensañamiento del exarquero madrileño con la Albiceleste no es casualidad y tiene nombre y apellido: Lionel Andrés Messi. Durante más de una década, Casillas sufrió en carne propia la época dorada del Barcelona, convirtiéndose en una de las víctimas preferidas del astro argentino en los clásicos españoles.

Messi le marcó un total de 18 goles a Iker a lo largo de su carrera, dejándole marcas imborrables en su etapa bajo los tres palos del Real Madrid. En el ambiente futbolero, muchos entienden esta constante resistencia y los dardos de Casillas hacia la Selección argentina como una vieja espina, ojalá no tenga razón.

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