El apellido Simeone selló un récord histórico en el Mundial 2026. Giuliano fue titular en el agónico triunfo de la Selección argentina ante Inglaterra, emulando a su padre Diego, quien disputó el mítico cruce en la Copa del Mundo de Francia 1998. Es la primera vez que padre e hijo registran presencias en este clásico.
Diego y Giuliano, los Simeone que hicieron historia con la Selección argentina
Giuliano fue titular en el triunfo de la Selección argentina. De esta manera imitó a su padre, que fue parte del mano a mano con Inglaterra en Francia 98
El joven futbolista del Atlético de Madrid ocupó el lugar de Rodrigo De Paul en el once inicial antes de ser reemplazado en el complemento. Con esta presencia ante los británicos, el apellido refundó una mística copera que comenzó hace casi tres décadas, con el actual DT del Colchonero.
La huella del Cholo contra Inglaterra
Para recordar el histórico antecedente de Diego Simeone debemos remontarnos hasta los octavos de final de Francia 1998. En aquel partido de alta tensión, el mediocampista no solo lideró la batalla dentro del campo, sino que provocó la recordada expulsión de David Beckham tras una infracción que el árbitro Kim Milton Nielsen no dejó pasar.
Aquel partido finalizó 2-2 luego de 120 minutos intensos. El delantero Gabriel Batistuta había abierto el marcador de penal, pero Alan Shearer y un joven Michael Owen dieron vuelta el resultado. Antes del descanso, una avivada en un tiro libre permitió que Juan Sebastián Verón asistiera a Javier Zanetti para el empate definitivo.
La historia se definió desde los 12 pasos. El equipo conducido por Daniel Passarella se impuso por 4-3 gracias a las manos de Carlos Roa, quien atajó dos penales y selló el pase a los cuartos de final, donde la Albiceleste caería posteriormente frente a Países Bajos.
La palabra de Giuliano tras el triunfo
Giuliano Simeone habló en la zona mixta del estadio tras el triunfo: "Muy contento, mucha emoción. Hay mucho trabajo de todo el equipo. Yo entré al grupo hace muy poquito. Los que llevan más tiempo le bajan el mensaje a los más jóvenes. Agradecerles eternamente".
"Esa unión de grupo que fortalece todo lo que está pasando. Es algo único. A mí nunca me tocó vivir algo de esto. Entran cinco cambios y entran mejor que los que salen. Los que salieron están fatigados porque dejan todos por los colores. Eso es un orgullo", sentenció el futbolista de la Selección argentina.