Diego y Giuliano, los Simeone que hicieron historia con la Selección argentina

Aquel partido finalizó 2-2 luego de 120 minutos intensos. El delantero Gabriel Batistuta había abierto el marcador de penal, pero Alan Shearer y un joven Michael Owen dieron vuelta el resultado. Antes del descanso, una avivada en un tiro libre permitió que Juan Sebastián Verón asistiera a Javier Zanetti para el empate definitivo.

La historia se definió desde los 12 pasos. El equipo conducido por Daniel Passarella se impuso por 4-3 gracias a las manos de Carlos Roa, quien atajó dos penales y selló el pase a los cuartos de final, donde la Albiceleste caería posteriormente frente a Países Bajos.

La palabra de Giuliano tras el triunfo

Giuliano Simeone habló en la zona mixta del estadio tras el triunfo: "Muy contento, mucha emoción. Hay mucho trabajo de todo el equipo. Yo entré al grupo hace muy poquito. Los que llevan más tiempo le bajan el mensaje a los más jóvenes. Agradecerles eternamente".

"Esa unión de grupo que fortalece todo lo que está pasando. Es algo único. A mí nunca me tocó vivir algo de esto. Entran cinco cambios y entran mejor que los que salen. Los que salieron están fatigados porque dejan todos por los colores. Eso es un orgullo", sentenció el futbolista de la Selección argentina.