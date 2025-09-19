Wanda Nara mostró cómo luce sin photoshop y causó enorme revuelo

wanda nara al natural Wanda Nara se mostró al natural y estalló las redes.

"Sin make up", escribió la rubia quien días antes subió un video con la emocionante bienvenida que le dieron sus hijos tras su viaje a Punta del Este. Los pequeños la esperaron con un cartel hecho con pétalos de rosa. "Te amamos Ma", escribieron demostrando su apoyo incondicional.

REACCION HIJAS WANDA LUNA DE MIEL Cómo reaccionaron las hijas de Wanda Nara tras la luna de miel con Martín Migueles.

Polémica foto de Wanda Nara y su nuevo novio en un supermercado

Wanda Nara y el socio de Elías Piccirillo fueron de compras a un supermercado y la actitud de Migueles hacia Wanda llamó la atención de los presentes.

wanda nara novio supermercado

La foto viral de Wanda Nara y Martín Migueles en un supermercado.

Fue el periodista Fede Flowers quien publicó la foto. "Wanda y Martín Migueles en un supermercado y acompañado de una amiga de ella. Me cuentan que él se mostró un poco distante", contó el periodista

¿Wanda Nara embarazada?: la contundente foto que estalló los rumores y luego borró

Desde allí, Wanda Nara no solo mostró su apasionado amancer sino que redobló la apuesta y publicó una foto con un detalle imposible de pasar desapercibido.

En la postal Wanda Nara presumió la vista al mar que tiene su casa en Punta del Este y entre los objetos de su mesa dejó ver una caja de test de embarazo.

wanda nara embarazo foto Wanda Nara generó rumores de embarazo con su foto desde Uruguay.

Fue Juariu la primera en notar su publicación. "Eso que está marcando ahí, que es una caja bordó, ¡es un test de embarazo! Se ve al pasar", dijo en Cortá por Lozano al analizar la imagen. Minutos despúes Wanda Nara eliminó la postal de su cuenta de Instagram.