La lujosa y exclusiva adquisición de la China Suárez en Turquía que puede enfuerecer a Wanda Nara

La China Suárez explotó las redes sociales mostrando su última compra de una de las tiendas favoritas de Wanda Nara.

La China Suárez mostró su flamante adquisición para ¿enfurecer a Wanda Nara?.

La China Suárez y Mauro Icardi no paran de revolucionar las redes sociales subiendo constantes postales y videos de su lujosa vida en Turquía.

Los looks y compras de la China Suárez no quedan afuera de sus publicaciones como quedó demostrado en la última storie de la actriz en su cuenta de Instagram.

De lo más glamorosa, la China Suárez no solo visitó la boutique de Louis Vuitton, sino que accedió a la exclusiva máquina de personalización de la marca.

A través de la máquina, los clientes puedan personalizar sus accesorios, dejando su nombre e iniciales grabados como solía hacer Wanda Nara en sus bolsos y carteras.

La China Suárez y Mauro Icardi mostraron su mansión: "Igual a la de Wanda"

La China Suárez y Mauro Icardi causaron sensación mostrando por primera vez una foto de su impactante mansión en Estambul desde afuera.

Si bien la China Suárez ya había dado pequeños anticipos presumiendo su nuevo vestidor o incluso partes de su living, no había dejado ver el aspecto total de la casa y causó sensación.

Como suelen hacer, la China Suárez y Mauro Icardi subieron a la vez una postal tomada de noche donde resaltan las luces de su hogar y la enorme piscina.

mansion mauro china

A los segundos su publicación se hizo viral y estallaron las comparaciones con la "casa de los sueños de Wanda Nara" con comentarios como "Igual a la casa de Wanda", entre otros.

La foto de Mauro Icardi y la China que estalló la polémica

Una vez más, Mauro Icardi y la China Suárez tuvieron una cena romántica en Estambul que inmortalizaron con una serie de imágenes posando de lo más cariñosos.

"No fue casualidad, el destino nos eligió", escribió Mauro Icardi junto al álbum que inmediatamente se llenó de comentarios lo que generó una drástica y llamativa decisión del jugador.

La polémica foto de Mauro Icardi y la China Suárez cenando en Estambul.

Mauro Icardi fue ocultar todos los mensajes que dejaron los usuarios e inhabilitar la opción para aquellos que quieran hacerlo en las próximas horas.

