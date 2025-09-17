La lujosa y exclusiva adquisición de la China Suárez en Turquía que puede enfuerecer a Wanda Nara

china suarez louis vouitton

La China Suárez y Mauro Icardi mostraron su mansión: "Igual a la de Wanda"

La China Suárez y Mauro Icardi causaron sensación mostrando por primera vez una foto de su impactante mansión en Estambul desde afuera.

Si bien la China Suárez ya había dado pequeños anticipos presumiendo su nuevo vestidor o incluso partes de su living, no había dejado ver el aspecto total de la casa y causó sensación.

Como suelen hacer, la China Suárez y Mauro Icardi subieron a la vez una postal tomada de noche donde resaltan las luces de su hogar y la enorme piscina.

mansion mauro china

A los segundos su publicación se hizo viral y estallaron las comparaciones con la "casa de los sueños de Wanda Nara" con comentarios como "Igual a la casa de Wanda", entre otros.

La foto de Mauro Icardi y la China que estalló la polémica

Una vez más, Mauro Icardi y la China Suárez tuvieron una cena romántica en Estambul que inmortalizaron con una serie de imágenes posando de lo más cariñosos.

"No fue casualidad, el destino nos eligió", escribió Mauro Icardi junto al álbum que inmediatamente se llenó de comentarios lo que generó una drástica y llamativa decisión del jugador.

china suarez mauro foto polemica La polémica foto de Mauro Icardi y la China Suárez cenando en Estambul.

Mauro Icardi fue ocultar todos los mensajes que dejaron los usuarios e inhabilitar la opción para aquellos que quieran hacerlo en las próximas horas.