El video de la China Suárez peleándose con un hincha en las calles de Estambul

china suarez hincha turquia La China Suárez se cruzó con un hincha en Estambul.

Lejos de dejarlo pasar, la China Suárez no solo lo negó con el dedo sino que fue por más y exclamó."No, Galatasaray campeón". Además, la China recreó el clásico gesto de Mauro icardi de juntar las manos y apoyar la cabeza simulando dormir

De qué está trabajando la China Suárez en Turquía

Luego de que en el Diario de Mariana saliera a la luz la difícil situación laboral de la China Suárez en Argentina, se conoció de qué está trabajando en Estambul.

Según revelaron en DDM, luego de todos los escándalos de la China Suárez, las marcas nacionales habrían decidido terminar sus contratos con ella.

A pesar de esta situación, la China Suárez fue elegida por una compañía en Estambul."Trabaja de relaciones públicas de una marca de cosmética”, explicó Martín Candalaf.

“Ella, ya en el viaje anterior, había hecho un evento en una marca de cosméticos, que no sé si era de las primeras marcas de allá, pero ya estuvo en un evento. Me dijeron que trabajaba de relaciones públicas”, agregó sobre el presente de la China Suárez en Turquía.

La fiesta del amor que está preparando la China Suárez y Mauro Icardi

Tras una semana llena de explosivos posteos contra los haters y periodistas, aseguran que Mauro Icardi y la China Suárez estarían organizando una fiesta para celebrar su amor.

A pesar de los conflictos con Wanda Nara y Benjamín Vicuña, la China Suárez y Mauro Icardi siguen mostrándose más enamorados y afianzados que nunca desde Estambul.

Según revelaron en el Diario de Mariana, la pareja incluso están planeando una celebración en Argentina. “Prepárense. No voy a decir la palabra ‘casamiento’, pero voy a decir las palabras ‘unión’ y ‘compromiso’. Van a hacer una fiesta para amigos, armada y producida...", arrancó Guido Zaffora.

china mauro icardi foto China Suárez y Mauro Icardi celebrarán su amor.

"¿Se acuerdan del cumple de la China en el Four Seasons? Algo parecido”, agregó recordando además que meses atrás Mauro Icardi y la China Suárez mostraron sus anillos de compromiso desde Miami.