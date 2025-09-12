Aseguran que la China Suárez hundió a Cris Morena

Inicio Farándula China Suárez
El comentario de la China Suárez que se hizo viral y generó sorpresa entre los fanáticos de Cris Morena

Por UNO
Polémica por los dichos de la China Suárez sobre Cris Morena.

La China Suárez volvió a ser noticia de todos los portales luego de que resurgieran sus declaraciones sobre Cris Morena en el Cris Morena Day.

Días atrás el actor Gastón Sofritti habló de los malos tratos que habría recibido por parte de Cris Morena y en las redes se viralizó un video de la China Suárez filosa con la creadora de Chiquititas.

Se trata del ida y vuelta que tuvieron la China Suárez y Cris Morena en el teatro ante miles de fans que no dejaron pasar la respuesta de la China. "Nacho Riera y La China en los pasillos... por favor... ¡Siempre estaban matándose, a los gritos! Estaban demasiado enamorados", le dijo Cris a La China en el Gran Rex.

La picante indirecta de la China Suárez a Cris Morena.

"¿Vos no sos de pelearte Cris, no? Vos sos súper tranquila", lanzó, irónica la China Suárez. "Cero gritos Cris. ¡No, no grita nada!", agrega Gimena Accardi.

De qué está trabajando la China Suárez en Turquía

Luego de que en el Diario de Mariana saliera a la luz la difícil situación laboral de la China Suárez en Argentina, se conoció de qué está trabajando en Estambul.

Según revelaron en DDM, luego de todos los escándalos de la China Suárez, las marcas nacionales habrían decidido terminar sus contratos con ella.

A pesar de esta situación, la China Suárez fue elegida por una compañía en Estambul."Trabaja de relaciones públicas de una marca de cosmética”, explicó Martín Candalaf.

“Ella, ya en el viaje anterior, había hecho un evento en una marca de cosméticos, que no sé si era de las primeras marcas de allá, pero ya estuvo en un evento. Me dijeron que trabajaba de relaciones públicas”, agregó sobre el presente de la China Suárez en Turquía.

La fiesta del amor que está preparando la China Suárez y Mauro Icardi

Tras una semana llena de explosivos posteos contra los haters y periodistas, aseguran que Mauro Icardi y la China Suárez estarían organizando una fiesta para celebrar su amor.

A pesar de los conflictos con Wanda Nara y Benjamín Vicuña, la China Suárez y Mauro Icardi siguen mostrándose más enamorados y afianzados que nunca desde Estambul.

Según revelaron en el Diario de Mariana, la pareja incluso están planeando una celebración en Argentina. “Prepárense. No voy a decir la palabra ‘casamiento’, pero voy a decir las palabras ‘unión’ y ‘compromiso’. Van a hacer una fiesta para amigos, armada y producida...", arrancó Guido Zaffora.

China Suárez y Mauro Icardi celebrarán su amor.

"¿Se acuerdan del cumple de la China en el Four Seasons? Algo parecido”, agregó recordando además que meses atrás Mauro Icardi y la China Suárez mostraron sus anillos de compromiso desde Miami.

