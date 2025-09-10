"¿Loba o zorra?", insólito debate por el tatuaje de Mauro Icardi tapando la cara de Wanda Nara

tatuaje icardi Mauro Icardi se tapó el tatuaje de Wanda Nara y estalló el debate.

Al instante los usuarios estallaron y surgió un insólito debate sobre el animal que tatuó sobre su piel. "¿Loba o zorra?", escribieron los follwers haciendo referencia al apodo que le puso Wanda Nara a la China Suárez.

loba o zorra tatuaje icardi Qué animal se tatuó Mauro Icardi sobre la cara de Wanda Nara.

Mauro Icardi y la China Suárez festejarán su amor

A pesar de los conflictos con Wanda Nara y Benjamín Vicuña, la China Suárez y Mauro Icardi siguen mostrándose más enamorados y afianzados que nunca desde Estambul.

Según revelaron en el Diario de Mariana, la pareja incluso están planeando una celebración en Argentina. “Prepárense. No voy a decir la palabra ‘casamiento’, pero voy a decir las palabras ‘unión’ y ‘compromiso’. Van a hacer una fiesta para amigos, armada y producida...", arrancó Guido Zaffora.

"¿Se acuerdan del cumple de la China en el Four Seasons? Algo parecido”, agregó recordando además que meses atrás Mauro Icardi y la China Suárez mostraron sus anillos de compromiso desde Miami.

Mauro Icardi grabó a la China Suárez bailando en calzoncillo y sin corpiño

Mauro Icardi volvió a mostrarse más filoso que nunca, publicando una nueva catarata de posteos respondiéndole a sus haters y los de de la China Suárez.

Luego de estallar contra los periodistas, Mauro Icardi presumió la belleza de la China Suárez con un video desde su mansión en Estambul.

Mauro Icardi grabó a la China Suárez bailando luciendo un outfit imposible de pasar desapercibido. La top se la jugó con una mini estilo calzoncillo, musculosa blanca y no llevó corpiño.

mauro icardi video china bailando haters La China Suárez bailó en calzoncillos.

"Buenas tardes haters", escribió Mauro Icardi en el video. El día anterior Mauro hizo lo mismo pero esta vez fotografiando a la China Suárez en la piscina."Buen día. Despiértense haters", agregaba el futbolista en la postal.