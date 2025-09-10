Inicio Farándula Mauro Icardi
¡Tremendo!

"¿Loba o zorra?", insólito debate por el tatuaje de Mauro Icardi tapando la cara de Wanda Nara

Mauro Icardi fue por todo, se tapó el tatuaje del rostro de Wanda Nara y su nuevo diseño estalló las redes sociales.

Por UNO
¿Zorra o loba?

"¿Zorra o loba?", furor por el nuevo tatuaje de Mauro Icardi tapando la cara de Wanda.

¿Loba o zorra?, insólito debate por el tatuaje de Mauro Icardi tapando la cara de Wanda Nara

Mauro Icardi tomó una drástica decisión y se tapó el tatuaje de Wanda Nara siendo la China Suárez la primera en presumir el resultado.

La China Suárez y Mauro Icardi subieron foto de su salida romántica en Estambul, y un detalle se robó toda la atención de los seguidores. El futbolista dejó ver parte de su antebrazo confirmando que se borró el tatuaje de la cara de Wanda Nara.

Como si no fuera suficiente, Mauro Icardi subió luego fotos mostrando su nuevo tatuaje en primer plano y hasta grabó el proceso de transformación.

tatuaje icardi
Mauro Icardi se tapó el tatuaje de Wanda Nara y estalló el debate.

Mauro Icardi se tapó el tatuaje de Wanda Nara y estalló el debate.

Al instante los usuarios estallaron y surgió un insólito debate sobre el animal que tatuó sobre su piel. "¿Loba o zorra?", escribieron los follwers haciendo referencia al apodo que le puso Wanda Nara a la China Suárez.

loba o zorra tatuaje icardi
Qué animal se tatuó Mauro Icardi sobre la cara de Wanda Nara.

Qué animal se tatuó Mauro Icardi sobre la cara de Wanda Nara.

Mauro Icardi y la China Suárez festejarán su amor

A pesar de los conflictos con Wanda Nara y Benjamín Vicuña, la China Suárez y Mauro Icardi siguen mostrándose más enamorados y afianzados que nunca desde Estambul.

Según revelaron en el Diario de Mariana, la pareja incluso están planeando una celebración en Argentina. “Prepárense. No voy a decir la palabra ‘casamiento’, pero voy a decir las palabras ‘unión’ y ‘compromiso’. Van a hacer una fiesta para amigos, armada y producida...", arrancó Guido Zaffora.

"¿Se acuerdan del cumple de la China en el Four Seasons? Algo parecido”, agregó recordando además que meses atrás Mauro Icardi y la China Suárez mostraron sus anillos de compromiso desde Miami.

Mauro Icardi grabó a la China Suárez bailando en calzoncillo y sin corpiño

Mauro Icardi volvió a mostrarse más filoso que nunca, publicando una nueva catarata de posteos respondiéndole a sus haters y los de de la China Suárez.

Luego de estallar contra los periodistas, Mauro Icardi presumió la belleza de la China Suárez con un video desde su mansión en Estambul.

Mauro Icardi grabó a la China Suárez bailando luciendo un outfit imposible de pasar desapercibido. La top se la jugó con una mini estilo calzoncillo, musculosa blanca y no llevó corpiño.

mauro icardi video china bailando haters
La China Suárez bailó en calzoncillos.

La China Suárez bailó en calzoncillos.

"Buenas tardes haters", escribió Mauro Icardi en el video. El día anterior Mauro hizo lo mismo pero esta vez fotografiando a la China Suárez en la piscina."Buen día. Despiértense haters", agregaba el futbolista en la postal.

mauro icardi foto china suarez bikini
Mauro Icardi subió foto de la China Suárez en bikini.

Mauro Icardi subió foto de la China Suárez en bikini.

Temas relacionados:

Te puede interesar