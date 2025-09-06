Inicio Farándula China Suárez
Aseguran que la China Suárez se quedó sin trabajo en Argentina

Mientras sigue disfrutando de su vida en Estambul, la China Suárez estaría pasando por su peor momento laboral. Los detalles

Por UNO
Si bien la China Suárez y Mauro Icardi no paran de revolucionar las redes con postales de su lujosa vida en Estambul, salió a la luz un bombazo sobre la actriz.

Durante años, la China Suárez no solo se dedicó a la actuación sino que fue elegida para protagonizar las campañas y representar a las marcas más exclusivas. La China Suárez incluso es de las pocas argentinas que fue embajadora de Carolina Herrera asistiendo a los eventos de la marca en diferentes partes del mundo.

Ahora, en DDM revelaron que la China Suárez estaría atravesando su peor momento laboral. "Estaban bastante preocupados porque acá no tiene trabajo La China Suárez. Esto más allá de que tiene un novio que es recontra millonario, acá en Argentina no tiene ni una marca, se le cayeron todas”, explicó Martín Candalaf.

“Las marcas que la contratan dicen, desde el lado de La China Suárez, que cada vez que ella promociona un producto, la cantidad de hate y de comentarios negativos que tiene ese producto, superan a los positivos. Por eso se ha quedado sin marcas”, siguió.

La China Suárez y Mauro Icardi mostraron por primera vez cómo es su mansión

La China Suárez y Mauro Icardi revolucionaron las redes sociales y los portales mostrando por primera vez una foto de su impactante mansión en Estambul desde afuera.

Si bien la China Suárez ya había dado pequeños anticipos presumiendo su nuevo vestidor o incluso partes de su living, no había dejado ver el aspecto total de la casa y causó sensación.

Como suelen hacer, la China Suárez y Mauro Icardi subieron a la vez una postal tomada de noche donde resaltan las luces de su hogar y la enorme piscina.

mansion mauro china
A los segundos su publicación se hizo viral y estallaron las comparaciones con la "casa de los sueños de Wanda Nara" con comentarios como "Igual a la casa de Wanda", entre otros.

