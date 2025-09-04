mauro icardi video china bailando haters Mauro Icardi grabó a la China Suárez bailando en calzoncillo y sin corpiño.

"Buenas tardes haters", escribió Mauro Icardi en el video. El día anterior Mauro hizo lo mismo pero esta vez fotografiando a la China Suárez en la piscina."Buen día. Despiértense haters", agregaba el futbolista en la postal.

mauro icardi foto china suarez bikini Mauro Icardi subió foto de la China Suárez en bikini.

Mauro Icardi mostró cómo la China Suárez festejó su gol: "¡Oh mi Dios!"

La China Suárez volvió a robarse todas las miradas en un nuevo partido del Galatasaray donde Mauro Icardi volvió a lucirse metiendo el tercer gol de su equipo.

Como lo hizo en el flamante regreso de Mauro a las canchas, la China Suárez asistió al partido y alentó al jugador desde la tribuna, esta vez acompañada por sus hijos.

Como siempre, la China Suárez subió fotos de todos los momentos, incluso de su celebración del gol de Mauro Icardi y las imágenes estalaron las redes.

china suarez gol icardii Mauro Icardi mostró cómo la China Suárez festejó su gol: "¡Oh mi Dios!".

Como si no fuera suficiente, fue el mismo Mauro Icardi quien subió una de las imágenes del primer plano de la China viendo su partido escribiendo "oh mi Dios", frente a la belleza de su novia.

La foto de Mauro Icardi y la China que estalló la polémica

Una vez más, Mauro Icardi y la China Suárez tuvieron una cena romántica en Estambul que inmortalizaron con una serie de imágenes posando de lo más cariñosos.

"No fue casualidad, el destino nos eligió", escribió Mauro Icardi junto al álbum que inmediatamente se llenó de comentarios lo que generó una drástica y llamativa decisión del jugador.

china suarez mauro foto polemica Mauro Icardi y la China Suárez subieron foto y estalló la polémica.

Mauro Icardi fue ocultar todos los mensajes que dejaron los usuarios e inhabilitar la opción para aquellos que quieran hacerlo en las próximas horas.