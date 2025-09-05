En bikini taparrabos, Evangelina Anderson arrancó su viaje de soltera en Cancún

evangelina anderson bikini taparrabos cancun Evangelina Anderson deslumbró con su bikini taparrabos en Cancún.

Además, ade su partida a México, Evangelina Anderson pasó por la peluquería para cambiar su look sorprendiendo a sus seguidores con el resultado final. Siguiendo a famosas como Tini Stoessel, Evangelina Anderson estrenó una melena súper extra large con nuevos mechones baylight, ideal para sus días de playa.

EVANGELINA ANDERSON CAMBIO DE LOOK

Evangelina Anderson se suma a Masterchef

Desde la revelación de la noticia, Evangelina Anderson se ha concentrado más que nunca en su trabajo, en especial, en su participación como jurado de Los 8 Escalones.

Ahora, según revelaron en Intrusos Evangelina Anderson aceptó una propuesta explosiva de Telefé en la que compartirá trabajo con Wanda Nara, su ex enemiga.

"La que le que sí es actriz de comedia, modelo de publicidad [...] Es una bella mujer, eterna... Es enemiga histórica de Wanda relacionada con el mundo del fútbol", dijo Marcela Tauro sobre Evangelina Anderson que se sumará a Masterchef Celebrity.

A sus 42 años, Evangelina Anderson estrenó bikini taparrabos floral y es furor

Evangelina Anderson enloqueció a sus seguidores con un álbum completo de fotos del festejo de su cumpleaños en las playas de Marbella.

Una vez más, Evangelina Anderson decidió celebrar su día especial por todo lo alto en la playa y rodeada de sus afectos más cercanos.

Evangelina Anderson cumplió 42 años y, no dudó en elegir como outfit una microbikini de bombacha taparrabos con estampado floral y detalles en neón explosiva.

evangelina anderson taparrabos floral Evangelina Anderson arrancó sus 42 con la bikini más sexy.

La rubia causó toda una revolución con su figura escultural demostrando que está más fabulosa que nunca. Feliz, Evangelina también mostró como sopló las velitas acompañada por sus padres y agregando un cambio de look con pañuelo en su cabeza y mini pareo crochet.