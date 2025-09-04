wanda nara gimnasio "Calenta nena", la tremenda foto de Wanda Nara antes del partido.

"Calenta nena que sos titular", escribió Wanda Nara quien estará anunciando los famosos que participarán del proximo Masterchef Celebrity durante un programa especial al final del partido.

Escándalo feroz en el círculo íntimo de Wanda Nara: apodos, envidia y más.

Mientras Wanda trabajaba en las playas de México, en Argentina salieron a la luz polémicas versiones asegurando que la rubia tendría un ejército de bots para dejar malos comentarios en los posteos de la China Suárez y Mauro Icardi.

Ahora, en Puro Show dieron más detalles del supuesto "ejército de bots" y la pelea que desencadenó entre las amigas íntimas de Wanda Nara.

"Son personas que se agrupan para hostigar", comenzó explicando Angie Balbiani sobre los integrantes de este grupo de trolls que en un proncipio habría estado comandado por Luciana Campil, conocida como "La Maléfica", en el círculo de Wanda Nara.

Escándalo feroz en el círculo íntimo de Wanda Nara: apodos, envidia y más.

"Recién la vimos a Natt Córdoba en las imágenes. La información que yo tengo es que, en un momento, Luciana Campil habría tenido tantos celos de Natt Córdoba (maquilladora y mano derecha de Wanda) que les habría pedido a los trolls que vayan a hostigarla en sus redes”, comentó la panelista sobre insólito enfrentamiento entre las íntimas de Wanda Nara.

"Que buena que estoy": Wanda Nara se la jugó desde el Caribe

Luego de su paso por Estados Unidos, Wanda siguió con su recorrida y una vez más no dudó en subir todos los detalles de su estadía en sus redes.

Como siempre en sus viajes, Wanda Nara no dudó en protagonizar un desfile de looks, subiendo la vara con cada una de sus elecciones, en especial el último vestido.

Desde la playa, Wanda Nara se sumó a las transparencias eligiendo un diseño con mega escotazo y cintura ceñida, destacando sus curvas a la perfección.

wanda nara look mexico El atrevido look de Wanda Nara en el Caribe mexicano.

Fue la misma Wanda Nara la primera en elogiarse con el audaz texto que escribió para acompañar su álbum de fotos. "Que buena que estoy", escribió la rubia generando toda una revolución en las redes.