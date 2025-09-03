wanda nara pelea amigas Escándalo feroz en el círculo íntimo de Wanda Nara: apodos, envidia y más.

"Recién la vimos a Natt Córdoba en las imágenes. La información que yo tengo es que, en un momento, Luciana Campil habría tenido tantos celos de Natt Córdoba (maquilladora y mano derecha de Wanda) que les habría pedido a los trolls que vayan a hostigarla en sus redes”, comentó la panelista sobre insólito enfrentamiento entre las íntimas de Wanda Nara.

Wanda Nara regresó de sorpresa al país

El lunes por la noche Wanda Nara regresó a la Argentina y sorprendió a los presentes en el aeropuerto de Ezeiza. La rubia llegó al país tras sus días en México donde filmó la nueva temporada de Love is Blind.

En medio de su conflictiva relación con Mauro Icardi y luego de haber hecho escandalosas acusaciones contra el futbolista, Wanda Nara habría regresado antes de lo esperado. La rubia se mostró de lo más simpática con los fans que la encontraron.

Según revelaron días atrás, una de sus hijas con Mauro Icardi tuvo que llamar a la obra social y no pudo ser atendida por la millonaria deuda que tiene Mauro Icardi.

wanda nara ezeiza

"Anoche Wanda pidió médico a domicilio para Isi, su hija. No la atendieron por la falta de pago que el padre no hace y que el juez ordenó que haga. Wanda pagó toda la deuda con OSDE, que eran más de 8 millones”, explicó Laura Ubfal sobre la angustia de la conductora por el difícil momento que tuvo que vivir su pequeña. "Entre los pasajes a Turquía de la mamá de la China Suárez, los tres chicos y la niñera, Mauro gastó 31 meses de prepaga que no pagó", siguió.

"Que buena que estoy": Wanda Nara se la jugó desde el Caribe

Luego de su paso por Estados Unidos, Wanda siguió con su recorrida y una vez más no dudó en subir todos los detalles de su estadía en sus redes.

Como siempre en sus viajes, Wanda Nara no dudó en protagonizar un desfile de looks, subiendo la vara con cada una de sus elecciones, en especial el último vestido.

Desde la playa, Wanda Nara se sumó a las transparencias eligiendo un diseño con mega escotazo y cintura ceñida, destacando sus curvas a la perfección.

wanda nara look mexico El atrevido look de Wanda Nara en el Caribe mexicano.

Fue la misma Wanda Nara la primera en elogiarse con el audaz texto que escribió para acompañar su álbum de fotos. "Que buena que estoy", escribió la rubia generando toda una revolución en las redes.