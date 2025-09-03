salma bikini 59 Salma Hayek se despidió de sus 59 años en microbikini al natural.

Con un trago en la mano, sin maquillaje y luciendo una microbikini colorada ideal para resaltar su pelo negro, Salma Hayek se hizo viral. "59 vueltas alrededor del sol y ¡sigo bailando! Salud por todos ustedes y gracias por el cariño", escribió la actriz mexicana en su publicación.

A sus 58 años, Salma Hayek posó en micro-bikini en la tapa de Sports Illustrated

A sus 58 años, Salma Hayek fue elegida para protagonizar la portada de la mítica edición de trajes de baño donde han posado las modelos y celebs más bellas del mundo.

Orgullosa de su figura, Salma Hayek se animó a lucir microbikinis ultra XS dejando a la vista su escotazo, abdomen e impactante cintura XS.

salma hayek bikini sports.jpg A sus 58 años, Salma Hayek protagonizó la tapa de Sports Illustrated.

"¡Es tan extraño! Tengo casi 60 años! A estas alturas, ni se me habría pasado por la cabeza. Lo primero que te da es... ¿cómo se dice?... el síndrome del impostor. El síndrome del impostor te afecta inmediatamente", dice Salma Hayek en la revista.

Desde un yate, Salma Hayek se suma a las transparencias off-white

Siempre glam, Salma Hayek viajó a las playas de Ibiza para celebrar con amigos y, además, protagonizar un desfile imparable de tendencias veraniegas.

Como no podía ser de otra manera, las transparencias en clave off-white no quedaron afuera de sus elecciones llevándolas en una túnica de inspiración boho chic.

SALMA HAYEK TRANSPARENCIAS.jpg Salma Hayek marcó tendencia con su túnica de transparencias.

Salma Hayek eligió una túnica off-white para llevar sobre su bikini taparrabos color turquesa y divertida la mostró con un video donde se la ve bailando divertida.