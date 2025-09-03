florencia de la v short culotte En culotte, Florencia de la V paralizó las playas de Tailandia.

Ahora, Florencia de la V conquistó a sus seguidores destacando sus piernas con unos shorts culottes de encaje rosado, creados por ella misma. Súper canchera, Flor agregó camisa anudada y arrasó.

Las fotos de Florencia de la V en traje de baño desde las playas de Tailandia

Además de conocer los monumentos y edificios más famosos de Bangkok, Florencia de la V y su familia disfrutaron de las espectaculares playas tailandesas.

Desde allí, Florencia de la V siguió con su adelanto de tendencias veraniegas, ahora con un desfile de trajes de baños de lo más glamorosos. La top arrancó luciendo una enteriza negra con mega escote que resaltó con una casacada de collares.

El impactante look de Florencia de la V en un templo de Tailandia: ¿le copió a la China Suárez?

En esta oportunidad, Florencia de la V y Marley visitaron uno de los templos más famosos y la conductora de Los Profesionales deslumbró con su outfit.

Para su visita Florencia de la V eligió un maxi vestido, de mangas largas, escotazo y estampado pintado a mano que fue comparado con el modelo que llevó la China Suárez en Estambul.

El llamativo look de Florencia de la V en las calles de Tailandia: shorts XS y más

Como siempre hace en sus viajes, desde el primer momento de su llegada Forencia de la V les ha mostrado a sus seguidores postales de sus paseos y recorridas aunque fueron sus looks los que se robaron la atención.

florencia de la v look tailandia

Desde las calles de Bangkok, Florencia de la V impuso tendencia presumiendo sus piernas con unos shorts off-whie, bodysuit color chocolate y, como toque súper chic, pañuelo de seda anudado en su cintura.