FLORENCIA DE LA V TEMPLO TAILANDIA El impactante look de Florencia de la V en un templo de Tailandia: ¿le copió a la China Suárez?.

Para su visita Florencia de la V eligió un maxi vestido, de mangas largas, escotazo y estampado pintado a mano que fue comparado con el modelo que llevó la China Suárez en Estambul.

china suarez mezquita

El llamativo look de Florencia de la V en las calles de Tailandia: shorts XS y más

Como siempre hace en sus viajes, desde el primer momento de su llegada Forencia de la V les ha mostrado a sus seguidores postales de sus paseos y recorridas aunque fueron sus looks los que se robaron la atención.

florencia de la v look tailandia

Desde las calles de Bangkok, Florencia de la V impuso tendencia presumiendo sus piernas con unos shorts off-whie, bodysuit color chocolate y, como toque súper chic, pañuelo de seda anudado en su cintura.

Florencia de la V marca tendencia en sus viajes por el mundo

Florencia de la V disfrutó del verano a pleno paseando por las playas de la costa argentina, Punta del Este, y hace poco Miami.

En cada una de sus mini vacaciones, Florencia de la V causó sensación con los osados trajes de baño que lució apostando por los diseños animal print más explosivos.

De lo más atrevida, Florencia de la V incluso se animó a una enteriza de estampado atigrado de corte ultra cavado y atrevidos recortes en el abdomen que causó sensación.