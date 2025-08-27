¡Se supo! De qué está viviendo Jesica Cirio tras la detención de su ex marido

jesica cirio intrusos De qué está viviendo Jesica Cirio tras la detención de su ex marido.

Además, Jesica Cirio explicó cómo está su vínculo con Martín Insaurralde. "Es el papá de mi nena, cóno no voy a hablar, tengo la mejor, es un excelente papá", dijo sin ampliar el tema.

Jesica Cirio reveló si está vendiendo ropa usada en una feria del conurbano

Jesica Cirio volvió a ser noticia de todos los portales. Según revelaron en Puro Show, la tophabría tomado una drástica decisión con las posesiones del polémico empresario.

“Le saqueó el vestidor, como tiene toda ropa importada, de muy buena calidad, le llevó a una persona que vende ropa importada en Palermo, que se llama Sandra, y le llevó la ropa de Piccirillo”, explicó Fernanda Iglesias.

“Así que a lo mejor, si te querés comprar un traje importado y caes en lo de Sandra, te llevás la ropa de Piccirillo”, agregó en tanto que aclaró que no se debe a falta de dinero. "No es por sus deudas porque tiene plata, pero por tener más dinero y más dinero cada vez más, puso en venta toda la ropa de su ex marido", afirmó.

jesica elias punta del este.jpg

Tras los rumores, en Mujeres Argentinas llamaron por teléfono a Jesica Cirio y le preguntaron si vende ropa en una feria. "No sé ni dónde dijeron eso”, le contestó la modelo a Belén Ludueña sin querer dar más detalles del tema.