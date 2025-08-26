Afirman que el nuevo novio de Wanda Nara le regaló las joyas de Jesica Cirio: "Todo turbio"

wanda nara pulseras jesica cirio El nuevo novio de Wanda Nara le regaló las joyas de Jesica Cirio: "Todo turbio".

De acuerdo a lo explicado por Majo Martino en SQP, esas pulseras pertenecerían a Jesica Cirio y el nuevo novio de Wanda Nara estaría vendiendo las posesiones que dejo Picirillo en su impactante mansión donde está viviendo Martín Migules.

¿Quién es el nuevo novio de Wanda Nara?

"Él no tiene casa propia, se la dieron como parte de pago, le deben muchísima guita, todo muy turbio", explicó Majo Martino.

"Piccirillo le dio su casa, porque le debe muchísima plata. Como forma de pago le firmó un contrato de alquiler por diez años. Como la casa está repleta de pulseras... Es el socio de Piccirillo, está metido en todos los quilombos de Piccirillo, y de hecho su nombre está en la causa", agregó sobre la situación judicial del nuevo novio de Wanda Nara.

Wanda Nara se comparó con Julieta Prandi

Wanda regresó de Estados Unidos y por primera vez se quebró cuando habló con los periodistas que la esperaban en el aeropuerto hablando como nunca antes de sus conflictos y mala relación con Mauro Icardi.

Angustiada, Wanda Nara incluso comparó la situación que está atravesando con el caso de Julieta Prandi y su ex marido Claudio Contardi y ahora se confirmó que la top denunciará a Icardi por violencia sexual y física.

"Esta semana van a ampliar todas las declaraciones por violencia. Las nenas van tener que ser sometidas a Cámara Gesell y esto es lo que más le duele, porque son testigos de todo. La violencia de Icardi se trasladó ahora a las chicas", relató Laura Ubfal luego de comunicarse con Wanda Nara.

"Hubo mucha violencia, por eso el colegio lo denunció, un colegio no se presta algo así si no es grave. Hubo violencia sexual y física, y la última 'en presencia de mis hijos", agregó Ubfal quien además reveló que existen seis causas judiciales contra Mauro Icardi.