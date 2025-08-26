XIMENA CAPRISTO BIKINI BARBIE
A sus 48 años, Ximena Capristo arrasó en microbikini colaless desde las playas de Punta Cana.
Como no podía ser de otra manera, no faltaron sus fotos en microbikini. A sus 48 años, Ximena se mostró más fabulosa que nunca destacando su figura con modelos de lo más llamativos. La top apostó por una bikini colaless barbiecore y arrasó.
¿Qué pasó entre Marixa Balli y Gustavo Conti?
Desde hace años, Marixa Balli y Ximena Capristo no se pueden ni ver, confirmando su mala relación cada vez que son consultadas por su enfrentamiento.
En esta oportunidad, Marixa Balli visitó el programa de streaming "Patria y Familia" donde trató a Ximena Capristo de mentirosa. "Mentirosa, no vuelvas más aquí, nunca más", decía la frase que Fede Popgold le mostró y la morocha eligió a Ximena.
ximena capristo marixa balli.webp
Los rumores de su pelea estallaron cuando ambas participaron del Patinando por un Sueño donde Ximena Capristo se consagró ganadora y Marixa se fue en medio de sospechas de acomodo.
Además, Ximena Capristo apuntó contra Marixa Balli por su vínculo con Gustavo Conti. "Trabajaron juntos, quizás le gustó en algún momento y no lo sabemos", dijo picante Capristo.
Escandalosa pelea entre Ximena Capristo y Laura Fidalgo
Una vez más, Ximena Capristo no se guardó nada y recordó sus época de vedette cuando trabajó con Laura Fidalgo en la misma obra de teatro.
Ximena Capristo que en la obra que protagonizaron en el 2001, Laura Fidalgo se negaba a compartir cuadro con los ex participantes de Gran Hermano. "Me hizo pasar un mal momento la primera vez que subí a un escenario me las hizo pasar, no quería estar con ningún Gran Hermano y no la conocía ni la madre", comenzó Ximena Capristo sin filtro.
ximena caprsito laura fidalgo.jpg
Como si no fuera suficiente, Ximena Capristo incluso reveló que tuvo un explosivo cruce con la madre de Laura Fidalgo. "Salíamos del teatro y nadie le pedía fotos, no era popular. La madre me insultó en el aeropuerto, me dijo que era una negra de m.. hay muchísimos testigos", cerró indignada.