¡Viral! Las fotos de Wanda Nara en su mansión con un trapero acusado de abusos

Según publicaron en el Instagram de LAM, Kaydy Cain, tendría serias acusaciones anónimas por abuso y violación que se hicieron virales en el año 2022. "Que tranquis los amigos de Wan", escribieron desde LAM.

WANDA NARA KAYDI Las fotos de Wanda Nara en su mansión con un trapero acusado de abusos.

Se viralizan fotos íntimas de Wanda Nara en Hollywood dejando poco a la imaginación

Wanda Nara sigue explotando las redes sociales con la catarata de looks que lució durante sus días de trabajo en Los Ángeles, Estados Unidos.

En medio de las repercusiones por sus impactantes declaraciones sobre Mauro Icardi y la China Suárez, Wanda Nara explotó el sábado con un álbum completo de fotos de su paso por Hollywood.

wanda nara ropa interior hollywood

Desde allí, Wanda Nara solo sorprendió con sus atuendos sino que dudó en presumir su lomazo con una selfie desde su hotel recostada en su cama y posando en ropa interior de transparencias.

Además, Wanda sorprendió con el conjunto que eligió para su visita a Universal. De lo más sexy, Wanda Nara eligió un body de transparencias de encaje ultra revelador combinándolo con patalón desprendido.

wanda nara lenceria hollywood

Wanda Nara marca tendencia en Estados Unidos

Wanda Nara volvió al país tras su paso por México, armó las valijas y partió nuevamente, esta vez a Estados Unidos acompañada por Kenny Palacios.

Como siempre, Wanda Nara no tardó en subir stories desde el primer momento de su llegada posando desde las famosas colinas de Hollywood.

Wanda Nara arrancó con su desfile de looks apostando por su tendencia sporty favorita. La rubia lució pantalones estilo jogginetaa, corpiño deportivo, campera bomber y su infaltable cartera de lujo como accesorio.

Días antes, Wanda Nara presumió su faceta más glamorosa regalándole a sus seguidores un pequeño adelanto de las primeras grabaciones de Love is Blind 2 deslumbrando con su impactante vestido de transparencias.