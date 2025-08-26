Aseguran que Wanda Nara está saliendo con el socio de Elías Piccirillo, ex de Jesica Cirio.

Según revelaron en SQP, Wanda Nara incluso estuvo con el mejor amigo de Piccirillo durante el fin de semana y hasta habría recibido costosísimos regalos por parte del encargado de llevarle comida a la cárcel al ex de Jesica Cirio. "Él no tiene casa propia, se la dieron como parte de pago, le deben muchísima guita, todo muy turbio", explicó Majo Martino.

"Piccirillo le dio su casa, porque le debe muchísima plata. Como forma de pago le firmó un contrato de alquiler por diez años. Como la casa está repleta de pulseras... Es el socio de Piccirillo, está metido en todos los quilombos de Piccirillo, y de hecho su nombre está en la causa", agregó sobre la situación judicial del nuevo novio de Wanda Nara.

Se viralizan fotos íntimas de Wanda Nara en Hollywood dejando poco a la imaginación

Wanda Nara explotó el sábado con un álbum completo de fotos de su paso por Hollywood.

Desde allí, Wanda Nara solo sorprendió con sus atuendos sino que dudó en presumir su lomazo con una selfie desde su hotel recostada en su cama y posando en ropa interior de transparencias.

Además, Wanda sorprendió con el conjunto que eligió para su visita a Universal. De lo más sexy, Wanda Nara eligió un body de transparencias de encaje ultra revelador combinándolo con patalón desprendido.

Wanda Nara se comparó con Julieta Prandi

Wanda regresó de Estados Unidos y por primera vez se quebró cuando habló con los periodistas que la esperaban en el aeropuerto hablando como nunca antes de sus conflictos y mala relación con Mauro Icardi.

Angustiada, Wanda Nara incluso comparó la situación que está atravesando con el caso de Julieta Prandi y su ex marido Claudio Contardi y ahora se confirmó que la top denunciará a Icardi por violencia sexual y física.

"Esta semana van a ampliar todas las declaraciones por violencia. Las nenas van tener que ser sometidas a Cámara Gesell y esto es lo que más le duele, porque son testigos de todo. La violencia de Icardi se trasladó ahora a las chicas", relató Laura Ubfal luego de comunicarse con Wanda Nara.

"Hubo mucha violencia, por eso el colegio lo denunció, un colegio no se presta algo así si no es grave. Hubo violencia sexual y física, y la última 'en presencia de mis hijos", agregó Ubfal quien además reveló que existen seis causas judiciales contra Mauro Icardi.