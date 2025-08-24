mauro icardi amancio vicuña Aseguran que Mauro Icardi rompió el corazón de su hija mayor: "Ella lo bloqueó".

"El expediente tiene una explicación. Lo que dice es que la nena, después de ver cómo trató al hijo de la China en el cumpleaños en Turquía y de que no fue a su cumpleaños, se enojó y lo bloqueó”, explicaron en Mujeres Argentinas. Además, Wanda Nara reveló que no saludó a sus hijas para el Día del Niño.

Wanda Nara se comparó con Julieta Prandi

Wanda Nara incluso comparó la situación que está atravesando con el caso de Julieta Prandi y su ex marido Claudio Contardi y ahora se confirmó que la top denunciará a Icardi por violencia sexual y física.

"Esta semana van a ampliar todas las declaraciones por violencia. Las nenas van tener que ser sometidas a Cámara Gesell y esto es lo que más le duele, porque son testigos de todo. La violencia de Icardi se trasladó ahora a las chicas", relató Laura Ubfal luego de comunicarse con Wanda Nara.

"Hubo mucha violencia, por eso el colegio lo denunció, un colegio no se presta algo así si no es grave. Hubo violencia sexual y física, y la última 'en presencia de mis hijos", agregó Ubfal quien además reveló que existen seis causas judiciales contra Mauro Icardi.

Wanda Nara al borde del llanto

En su llegada a Ezeiza, Wanda Nara disparó contra Mauro Icardi y se mostró de lo más angustiada por las situaciones que habría vivido con el futbolista.

“Lo de Julieta me dio esperanzas, me dio fe y tranquilidad, me dio como paz. Mi caso es muy parecido al de Julieta, pero en mi caso, lamentablemente, sí llegaron a los golpes”, dijo Wanda Nara dejando a todos impactados.

"Yo quiero que tenga la pena que decida un juez. No sé qué pena le corresponde. Es muy parecido a lo de Julieta, pero no sé qué determinará un juez”, agregó Wanda Nara sobre la condena que desea para Mauro Icardi.