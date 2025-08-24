Inicio Farándula Mauro Icardi
¿Qué hizo?

Aseguran que Mauro Icardi rompió el corazón de su hija mayor: "Ella lo bloqueó"

El polémico gesto de Mauro Icardi que provocó la angustia de su hija con Wanda Nara. Todos los detalles del escándalo

Por UNO
Aseguran que Mauro Icardi rompió el corazón de su hija mayor: Ella lo bloqueó

Aseguran que Mauro Icardi rompió el corazón de su hija mayor: "Ella lo bloqueó"

Aseguran que Mauro Icardi rompió el corazón de su hija mayor: Ella lo bloqueó

Wanda Nara regresó de Estados Unidos y por primera vez se quebró cuando habló con los periodistas que la esperaban en el aeropuerto hablando como nunca antes de sus conflictos y mala relación con Mauro Icardi.

En medio de las repercusiones por las declaraciones de Wanda Nara, salió a la luz el difícil momento que estaría viviendo Mauro Icardi con su hija Francesca.

Según trascendió, la pequeña tomó una drástica decisión con su padre luego de ver como Icardi le celebró el cumpleaños al hijo de la China Suárez en Turquía.

mauro icardi amancio vicuña
Aseguran que Mauro Icardi rompió el corazón de su hija mayor:

Aseguran que Mauro Icardi rompió el corazón de su hija mayor: "Ella lo bloqueó".

"El expediente tiene una explicación. Lo que dice es que la nena, después de ver cómo trató al hijo de la China en el cumpleaños en Turquía y de que no fue a su cumpleaños, se enojó y lo bloqueó”, explicaron en Mujeres Argentinas. Además, Wanda Nara reveló que no saludó a sus hijas para el Día del Niño.

Wanda Nara se comparó con Julieta Prandi

Wanda Nara incluso comparó la situación que está atravesando con el caso de Julieta Prandi y su ex marido Claudio Contardi y ahora se confirmó que la top denunciará a Icardi por violencia sexual y física.

"Esta semana van a ampliar todas las declaraciones por violencia. Las nenas van tener que ser sometidas a Cámara Gesell y esto es lo que más le duele, porque son testigos de todo. La violencia de Icardi se trasladó ahora a las chicas", relató Laura Ubfal luego de comunicarse con Wanda Nara.

wanda nara embarazo china suarez

"Hubo mucha violencia, por eso el colegio lo denunció, un colegio no se presta algo así si no es grave. Hubo violencia sexual y física, y la última 'en presencia de mis hijos", agregó Ubfal quien además reveló que existen seis causas judiciales contra Mauro Icardi.

Wanda Nara al borde del llanto

En su llegada a Ezeiza, Wanda Nara disparó contra Mauro Icardi y se mostró de lo más angustiada por las situaciones que habría vivido con el futbolista.

“Lo de Julieta me dio esperanzas, me dio fe y tranquilidad, me dio como paz. Mi caso es muy parecido al de Julieta, pero en mi caso, lamentablemente, sí llegaron a los golpes”, dijo Wanda Nara dejando a todos impactados.

"Yo quiero que tenga la pena que decida un juez. No sé qué pena le corresponde. Es muy parecido a lo de Julieta, pero no sé qué determinará un juez”, agregó Wanda Nara sobre la condena que desea para Mauro Icardi.

Temas relacionados:

Te puede interesar