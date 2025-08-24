wanda nara ropa interior hollywood Se viralizan fotos íntimas de Wanda Nara en Hollywood dejando poco a la imaginación.

Además, Wanda sorprendió con el conjunto que eligió para su visita a Universal. De lo más sexy, Wanda Nara eligió un body de transparencias de encaje ultra revelador combinándolo con patalón desprendido.

WANDA NARA LOOK UNIVERSAL

Wanda Nara marca tendencia en Estados Unidos

Wanda Nara volvió al país tras su paso por México, armó las valijas y partió nuevamente, esta vez a Estados Unidos acompañada por Kenny Palacios.

Como siempre, Wanda Nara no tardó en subir stories desde el primer momento de su llegada posando desde las famosas colinas de Hollywood.

Wanda Nara arrancó con su desfile de looks apostando por su tendencia sporty favorita. La rubia lució pantalones estilo jogginetaa, corpiño deportivo, campera bomber y su infaltable cartera de lujo como accesorio.

Días antes, Wanda Nara presumió su faceta más glamorosa regalándole a sus seguidores un pequeño adelanto de las primeras grabaciones de Love is Blind 2 deslumbrando con su impactante vestido de transparencias.

wanda nara transparencias love is blind

Wanda Nara se comparó con Julieta Prandi

Wanda regresó de Estados Unidos y por primera vez se quebró cuando habló con los periodistas que la esperaban en el aeropuerto hablando como nunca antes de sus conflictos y mala relación con Mauro Icardi.

Angustiada, Wanda Nara incluso comparó la situación que está atravesando con el caso de Julieta Prandi y su ex marido Claudio Contardi y ahora se confirmó que la top denunciará a Icardi por violencia sexual y física.

wanda nara embarazo china suarez

"Esta semana van a ampliar todas las declaraciones por violencia. Las nenas van tener que ser sometidas a Cámara Gesell y esto es lo que más le duele, porque son testigos de todo. La violencia de Icardi se trasladó ahora a las chicas", relató Laura Ubfal luego de comunicarse con Wanda Nara.

"Hubo mucha violencia, por eso el colegio lo denunció, un colegio no se presta algo así si no es grave. Hubo violencia sexual y física, y la última 'en presencia de mis hijos", agregó Ubfal quien además reveló que existen seis causas judiciales contra Mauro Icardi.